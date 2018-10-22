Рассмотрение поправок об усилении пожарного надзора задерживается

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Депутаты сделали из кемеровской трагедии теоретические выводы, а МЧС – практические (на фото – противопожарные учения в ТЦ «Южный парк» в Хабаровске) Игорь Онучин / РИА Новости

Рассмотрение в Госдуме законопроекта о совершенствовании пожарного надзора, разработанного после мартовской трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», задерживается из-за отсутствия отзыва правительства, рассказали два человека в Госдуме. По словам одного из них, отзыв должен был быть представлен в середине октября, но Белый дом попросил продлить срок до середины ноября. Другой собеседник называет это «стандартной практикой».

Законопроект был внесен в Думу 25 июля депутатами всех фракций. Он предполагает обязательное участие органов пожарного надзора в экспертизе проектно-сметной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства (ранее эти требования были исключены из Градостроительного кодекса). Возвращается и норма о проверке соответствия строительных материалов и оборудования требованиям пожарной безопасности.