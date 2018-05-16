МЧС после трагедии в «Зимней вишне» подготовило реформу пожарного надзора

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта Данил Айкин / ТАСС

Портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru опубликовал уведомление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) о начале разработки поправок в закон «О пожарной безопасности» и другие акты по итогам анализа крупных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. Поручение подготовить законопроект дал премьер Дмитрий Медведев после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», приведшего к большим человеческим жертвам. В итоге МЧС пришло к выводу о наличии системных проблем, вызванных «разобщенной системой государственного контроля за обеспечением пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий».

Чтобы их преодолеть, МЧС предлагает изменить порядок пожарного надзора: его объектами должны быть не организации (юрлица или индивидуальные предприниматели), а сами здания вне зависимости от статуса эксплуатирующих их предпринимателей. Проверки пожарной безопасности, вопреки нынешнему порядку, должны стать внезапными и при необходимости проходить без привлечения владельцев объектов. Противопожарные тренировки должны проводиться ежеквартально с участием МЧС, органы пожарного надзора должны участвовать в экспертизе проектов, выдаче разрешений на строительство и вводе в эксплуатацию зданий с массовым пребыванием людей. Проектирование противопожарных систем должно лицензироваться МЧС с правом отзыва лицензий. Планируемый срок вступления в силу поправок – январь 2019 г. На уточняющий запрос «Ведомостей» в пресс-службе МЧС к моменту подписания номера не ответили.

Эти предложения – возврат к тому положению в области пожарного надзора, которое было в середине 2000-х гг., до введения в действие Градостроительного кодекса, говорит бывший советник председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Денис фон Мекк. Надо будет изменить не только этот кодекс и закон о пожарной безопасности, но и огромное количество технических регламентов и других актов, изменения будут очень масштабные, их нужно глубоко продумать и это займет много времени, подчеркивает эксперт. Надо также учитывать, что реализация этих мер потребует значительных бюджетных затрат, а пожарный надзор сейчас не готов к таким переменам ни с точки зрения численности кадров, ни с точки зрения уровня их подготовки. В целом же можно говорить, что после трагедии в «Зимней вишне» маятник качнулся в сторону усиления регулирования, от которого могут пострадать интересы граждан и предпринимателей, но в целях предотвращения гибели людей это неизбежно, полагает фон Мекк. Конечно, такие меры лучше вводить при хорошем состоянии экономики – в нынешней ситуации, когда многие предприниматели еле сводят концы с концами, подобные поправки могут их добить. Но после трагедии в Кемерове изменения в пожарном надзоре однозначно необходимы, считает эксперт.

Не исключено, что после принятия закона проверки будут постоянными и может быть давление на бизнес, хотя, несомненно, посыл законопроекта правильный, говорит руководитель «Бизнес солидарности» Яна Яковлева: «Было бы правильно прописать, чтобы ответственность за сдачу в аренду негодных помещений лежала на арендодателе, тогда он бы сам все контролировал. Если владельцы будут проектировать здания, консультируясь с пожарными органами, это тоже правильно».

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»