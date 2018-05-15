Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»

К осени на месте торгового центра  планируется открыть сквер
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