Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»
К осени на месте торгового центра планируется открыть сквер
В Кемерове 15 мая начали сносить здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня»
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Всего в комплекс ТРЦ входят семь строений из кирпича и железобетона. Начать со сноса вспомогательных зданий решили для того, чтобы сделать демонтаж основного здания ТРЦ «максимально безопасным», рассказал представитель екатеринбургской группы «Реформа», которая занимается этими работами
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Генеральный план строительной площадки во время сноса здания ТЦ «Зимняя вишня»
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Сначала со зданий планируется снять облицовку, затем демонтировать железобетонные перекрытия, колонны, ригели и балки
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Врио губернатора отметил, что к 1 сентября на месте ТРЦ предполагается открыть сквер. Общественные слушания по этому вопросу начнутся 4 июня, сообщил мэр Кемерова Илья Середюк
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Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В выходной день в торговом центре находилось много людей. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе много детей. На фото: стихийный мемориал у торгового центра
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