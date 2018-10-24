У россиян может появиться возможность отзывать депутатов и мэров

Такая глава предусмотрена в проекте нового избирательного кодекса
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Российский фонд свободных выборов (РФСВ, один из учредителей – Центризбирком) опубликовал проект структуры будущего Кодекса о выборах и референдумах. Контракт на разработку кодекса минувшим летом получил МГУ. Предполагается, что новый кодекс будет состоять из двух частей – общей и особенной. В общей части будут сформулированы основные понятия и термины, общие принципы проведения выборов. В особенную часть войдут главы, регулирующие порядок проведения выборов в органы власти разного уровня. Кроме того, там появится специальный раздел, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров. Действующее законодательство с 2012 г. предусматривает только отзыв губернатора.

Отдельные главы особенной части предлагается посвятить правилам голосования по изменению границ муниципалитетов, а также основам организации и проведения непрямых выборов глав регионов и муниципалитетов, уточняют авторы проекта.

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