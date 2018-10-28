Западные СМИ скептически оценили итоги саммита по Сирии

Участники подчеркнули необходимость создания конституционного комитета при поддержке ООН, но вряд ли это произойдет в ближайшее время Murat Kula / Pool via REUTERS

Западные СМИ весьма скептически оценили итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле, на котором ситуацию в Сирии в субботу обсуждали президенты России, Турции и Франции Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению комментаторов, достичь каких-то конкретных результатов не позволили слишком разные позиции сторон.

Несмотря на то что все участники подчеркнули необходимость создания конституционного комитета при поддержке ООН, вряд ли это произойдет в ближайшее время, полагает The Washington Post. К тому же, по словам специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, идея участия ООН в формировании части комитета не нашла поддержки у министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема.

Именно на Турции лежит главная ответственность за сохранение зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, пишет немецкий Der Spiegel. С одной стороны, Эрдоган должен обеспечить вывод из провинции протурецких повстанческих группировок, с другой — не допустить, чтобы Россия и правительственные войска Сирии начали военную операцию. Поэтому турецкому президенту так нужна помощь европейских лидеров, которые смогут оказать давление на Россию и президента Сирии Башара Асада, поясняет издание. По его сведениям, в участии в сирийском урегулировании европейцев заинтересована и Россия, поскольку Путин рассчитывает на помощь Германии и Франции в послевоенном восстановлении Сирии, которое, по подсчетам ООН, будет стоить около 250 млрд евро.

«[Субботний саммит] в первую очередь служит рычагом влияния России на других внешних игроков, заинтересованных в стабильности в Сирии. Россия уже давно пытается добиться финансовой помощи, не осуществляя при этом политический транзит [власти в Сирии]», — считает исследователь из Международного института публичной дипломатии Тобиас Шнайдер, которого цитирует The Washington Post. Тем не менее о помощи «в интересах диктатуры Асада» речь идти не может, подчеркнула в субботу министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обещал, что США не выделят «ни одного доллара» на восстановление Сирии, пока ее территорию не покинет Иран.

СМИ напоминают и о других серьезных разногласиях между участниками турецкого саммита. Так, немецкая газета Handelsblatt сообщает, что «участники [встречи] настаивали на недопустимости применения химического оружия при том, что все присутствующие на саммите прекрасно понимали, что Россия уже год его использует». Кроме того, Европа и Турция продолжают считать режим Асада преступным и «пойманным с поличным», сказал директор Центра исследований арабского и средиземноморского мира Хасни Абиди в интервью Radio France. По его словам, Франция, Германия и Великобритания сегодня согласны с тем, что Асад может остаться на посту президента, но это должно зависеть от новых выборов, которые должны быть проведены под эгидой ООН и при наблюдении западных стран.

Вместе с тем сам факт встречи в новом формате довольно примечателен, цитирует агентство Deutschlandfunk эксперта по Ближнему Востоку Михаэля Людерса. По его мнению, это важный сигнал, который также свидетельствует о «поражении» США, поскольку главным игроком в регионе становится Россия. Москва и Тегеран заинтересованы в сохранении режима в Сирии, а это маловероятно в случае проведения свободных выборов, поскольку алавиты, к которым принадлежит действующая власть, составляют в стране меньшинство, тогда как на суннитов приходится около 60%, разъясняет эксперт.