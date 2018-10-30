Ответственность россиян за происходящее в стране резко выросла

Россияне стали чувствовать больше ответственности за происходящее в стране Ярослав Чингаев для Ведомостей

Россияне стали чувствовать гораздо больше ответственности за происходящее в стране, хотя этот показатель и остается относительно невысоким, следует из опроса «Левада-центра». Доля таких людей выросла за последний год с 9 до 28%. Для сравнения: ответственность за то, что происходит в их городе, чувствуют 32% респондентов (против 14% год назад), а за ситуацию в своей семье – 92% (91%). Заметно увеличилась и доля россиян, считающих, что они могут повлиять на происходящие события: для страны в целом этот показатель вырос с 5 до 10%, для города – с 9 до 16%. В способности повлиять на происходящее в семье уверены 86% опрошенных (в 2017 г. – 89%).

Семья остается единственной сферой жизни, личную ответственность за которую осознает практически каждый россиянин, поясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия: «На втором и третьем уровнях – работа и дом, но эта доля в два раза ниже». Наибольшее дистанцирование от ответственности и влияния фиксируется в отношении города и страны, но за прошедший год осознание этой ответственности существенно выросло, отмечает социолог: «Причина в социально-политическом контексте, который перенаправил внимание россиян с внешнеполитических событий на внутрироссийские – пенсионную реформу, рост цен. На это указывает снижение интереса к международной повестке и возвращение обеспокоенности проблемами бедности, падения доходов, которые и спровоцировали рост декларируемой «гражданской осознанности»». Но декларативная ответственность за страну пока не перетекает в реальные действия – например, в массовые протесты, подчеркивает Пипия: «Гражданская ответственность может формироваться на позитивных началах – как солидарность и кооперация снизу по доброй воле, а может на негативных – как вынужденная реакция на какие-то меры, принимаемые сверху и провоцирующие недовольство. Повышение ответственности за прошедший год, скорее, результат второго».

Это эффект пенсионной реформы и недавних региональных выборов, считает политолог Николай Петров: «Социологи показывают рост возможности влиять на события на уровне города и района и, видимо, региона. На уровне страны ответственность повысилась, но возможность на что-то влиять – не особо. И это принципиальный сдвиг, который повлияет на дальнейшую политическую жизнь и выборы». Осознание того факта, что твое голосование может повлиять на общий результат, привело к тому, что явка во вторых турах губернаторских выборов неожиданно оказалась выше, чем в первых, хотя обычно бывает наоборот, отмечает эксперт: «Это отложится в памяти, и люди будут голосовать иначе с учетом опыта этих выборов, понимая, что от их голоса зависит многое. У них появилось ощущение, что на этом уровне они могут влиять на происходящее. В отличие от протестов по пенсионной реформе, когда власть продолжает делать, что считает нужным, на выборах люди видят прямой результат своего негативного отношения». И это ощущение будет влиять и на последующие голосования в других регионах, уверен Петров: «Кремлю становится тяжелее манипулировать на выборах, потому что при прочих равных люди осознали, что могут влиять на процессы на уровне региона и ниже. На уровне же страны пока все решается без них, и влиять на происходящее они не могут».