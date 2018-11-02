ВШЭ оценила уровень академического мошенничества в вузах

Почти половина вузов к 2017 г. ввели систему обязательной проверки всех письменных работ на плагиат Андрей Гордеев / Ведомости

Вузы все менее толерантно относятся к академическому мошенничеству и более тщательно — к его мониторингу, хотя это не привело к качественному улучшению ситуации, пришли к выводу эксперты ВШЭ по итогам совместных с «Левада-центром» опросов преподавателей и студентов.

Для того чтобы оценить масштаб взяточничества, эксперты поделили вузы на четыре категории: ведущие, обычные, творческие и частные. Чуть менее половины (47%) опрошенных преподавателей из вузов всех категорий не слышали о случаях взяток, 30% слышали о таких случаях в других учебных заведениях, а 20% — слышали и в своем, и в других вузах.

Больше всего о взятках в других вузах слышали преподаватели частных учебных заведений (51%), реже всего — творческих учебных заведений (20%). Практику дачи взяток и в своем, и в других вузах чаще всего наблюдали преподаватели ведущих вузов (23%), реже всего — частных и творческих вузов (5% и 6% соответственно). 75% преподавателей творческих вузов вообще не слышали о взятках.

Количество преподавателей, которые считают необходимыми проверки всех диссертаций на плагиат, увеличилось: если в 2013-2014 гг. их было 68% и 70% соответственно, то в 2017 г. стало 75%. Доля тех, кто считает, что такие проверки не нужны, осталась на уровне 2013 г. — 2%. Что касается практик лишения ученых степеней за диссертации с плагиатом, то более половины опрошенных преподавателей (54,3%) считают, что это необходимо делать. 18,6% относятся к такой практике нейтрально, 14,4% о ней ничего не слышали, 12,8% высказались о ней негативно.

В сравнении с 2014 г. случаев нечестного поведения среди преподавателей, как утверждают сами преподаватели, не стало меньше. А в некоторых случаях они даже участились — в частности, это плагиат и платные занятия со студентами для подтягивания по предмету.

Опрос студентов показал, что наиболее распространенные практики нечестного поведения с их стороны — это выполнение совместно заданий, которые надо делать самостоятельно (34,3%), использование части текста из других статей и книг без указания источника (29,9%), скачивание рефератов и эссе из интернета (26,9%), ксерокопирование лекций и конспектов других учащихся (25,1%), а также использование шпаргалок (23,1%).

Как отмечает ВШЭ, доля студентов, использующих практики нечестного поведения, выросла и преподаватели в целом стали строже относиться к таким проявлениям. С 2014 г. с 8,9 до 13,7% выросла доля преподавателей, которые поставят неудовлетворительную оценку, если заметят, что студент списывает во время экзамена. В случае плагиата в письменной работе сразу поставят неудовлетворительную оценку 67,9% преподавателей, этот показатель вырос с 2014 г. на 9,2 п. п.

Почти половина вузов — 49,3% — к 2017 г. ввели систему обязательной проверки всех письменных работ на плагиат. В 2013 и 2014 гг. таких была только четверть — 24,7% и 26,6%. Упала до 2,9% доля тех преподавателей, которые — при отсутствии обязательных проверок студенческих работ — делают проверку самостоятельно, без использования специальных программ, в 2013 и 2014 гг. таких было 23,3% и 15,3%.