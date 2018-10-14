Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Почему Россия не готова к онлайн-образованию
Возвращение заочного обучения
Экономист Николай Кульбака о недостатках перехода к онлайн-курсам
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В стране действует огромное количество региональных вузов, где качество обучения оставляет желать лучшего
Денис Гришкин / Ведомости
В 1981 или 1982 г. ректор одного из советских вузов организовал на базе внутреннего телевидения, нечеткого и черно-белого, трансляцию собственных лекций по сопромату на немецком языке (впрочем, вероятно, язык был французский). Студенты, ничего не понимавшие из таких лекций, написали письмо в «Комсомолку». В результате разразился скандал на всю страну. Эта история мне живо вспомнилась, когда на днях ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предложил перевести все курсы в онлайн, а сразу после этого появилась информация о проекте перевода на такую систему обучения слабых региональных вузов.
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