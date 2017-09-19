Есть ли смысл проходить онлайн-курсы в бизнес-школах

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Алексей Таранин

Бизнес-школы, такие как Wharton School Университета Пенсильвании или Urbana-Champaign College of Business Университета Иллинойса, уже привлекли тысячи студентов на свои бесплатные или недорогие онлайн-аналоги классических программ MBA. Например, Wharton предлагает такие онлайн-курсы, как «Как продать идею» и «Управление персоналом на основе больших данных». Они дали школе дополнительный доход – тогда как общий интерес к классическим программам MBA упал.

«Когда-то степень MBA, полученная в одной из лучших школ, действительно служила залогом профессионального успеха», – говорит Билл Олет, преподаватель предпринимательства в Sloan School of Management Массачусетского технологического института. Sloan School предлагает серию бесплатных онлайн-курсов. Олет добавляет, что теперь такой диплом значит меньше, поскольку онлайн-обучение, а также неуниверситетские программы дают доступ к знаниям и навыкам, которые раньше можно было получить только по программам MBA.

Однако многие студенты не понимают, как такое обучение скажется на их служебном росте и заработках. Новые сертификаты еще не проверены рынком труда и ценятся гораздо меньше классического диплома MBA.

Слушатели массовых открытых онлайновых курсов (MOOC) не заинтересованы сразу получать MBA, говорит Энн Трамбор, директор по онлайн-обучению в Wharton. Недавно школа опросила 4650 слушателей своих онлайн-курсов и выяснила, что 60% стремятся получить только те знания, которые помогут продвинуться по службе.

За меньшие деньги

С 2015 г. школа Wharton привлекла почти 1 млн студентов. Примерно 100 000 из них слушали индивидуальные курсы или серию курсов, чтобы получить профессиональный сертификат, например по цифровому маркетингу. Стоимость такого курса в Wharton – $600. При этом очная бизнес-школа Wharton каждый год выпускает 900 новых обладателей MBA, каждый из которых заплатил за обучение около $250 000.

Harvard Business School предлагает восьминедельные курсы стоимостью до $1500, например «Как стать лучшим менеджером», на базе образовательной онлайн-платформы HBX.

На многих таких курсах студенты выполняют практически такие же задания и контрольные работы, как и студенты очных программ MBA.

«Курсы MOOC нашли свою аудиторию, заинтересованную в получении сертификатов по узким дисциплинам, нужным для карьеры», – говорит Дхавал Шах, с 2011 г. управляющий сервисом поиска курсов Class Central.

Коллекционеры сертификатов

Лори Пикард начала проходить бесплатные онлайн-курсы по предметам из курса MBA в 2013 г., когда работала специалистом по международному развитию в Руанде. В своем блоге она описывала опыт изучения различных курсов таких бизнес-школ, как Wharton или Ross School of Business в Мичигане. Три года спустя у блога Пикард было множество подписчиков, а у нее самой – огромное количество сертификатов, но степени не было. В 2015 г. ее повысили: отчасти это произошло потому, считает она, что работодатель оценил ее деловую смекалку.

Доходное дело $10 млн выручки принесла школе Harvard Business School в прошлом году онлайновая образовательная платформа HBX – это вдвое больше, чем годом ранее

«Рынок должен признать ценность людей, настроенных учиться самостоятельно», – уверена Пикард. Она консультирует слушателей онлайн-курсов, а недавно написала книгу «Не платите за MBA» (Don’t Pay For Your MBA). По ее мнению, работодатели будут больше ценить сертификаты об окончании онлайновых курсов, имеющих непосредственное отношение к работе по данной специальности, чем дипломы об общем бизнес-образовании.

По данным Graduate Management Admission Council (GMAC) – организации, администрирующей вступительные тесты в бизнес-школы, медианное повышение базовой зарплаты после получения степени MBA составляет около $30 000 в год. Оценить выгоду от недорогих онлайн-курсов гораздо труднее.

«Сейчас, кажется, можно получить сертификат по всему – от деловых переговоров до технологий обработки поверхностей. При этом оценить, чему реально научился человек, все труднее и труднее», – говорит директор по кадрам Лаборатории реактивного движения NASA Энтони Гальярдо.

Исследование более 17 млн онлайновых вакансий обнаружило, что работодатели предъявляли требования о наличии сертификатов в 2500 случаев, при этом самыми распространенными были такие требования, как, например, сертификат профессионального аудитора. Такие документы выдаются отраслевыми ассоциациями, а не университетами.

«Работодатели почти никогда не интересуются наличием сертификатов, и возникает вопрос, какую реальную рыночную ценность имеют все эти документы, которые люди стремятся получить», – говорит Мэтт Сигельман, генеральный директор фирмы Burning Glass Technologies, проводившей вышеупомянутое исследование.

Тем не менее руководство бизнес-школ все активнее рекламирует онлайн-курсы, стремясь нарастить как выручку, так и узнаваемость бизнес-школы. Недавний опрос GMAC показал, что 8% потенциальных студентов бизнес-школ проходили как минимум один онлайн-курс. Год назад таких было всего 6%. «Мы привлекаем людей, которые никогда не появились бы у нас, если бы в Wharton были только очные программы», – говорит Трамбор.

Перевела Надежда Беличенко