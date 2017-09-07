Какие навыки выпускников бизнес-школ нужны работодателям

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Алексей Таранин

Перед Сионэйд Робинсон стоит почти невыполнимая задача. Как заместителю директора по программе MBA лондонской Cass Business School, ей приходится иметь дело с завышенными ожиданиями отличников по поводу возможностей трудоустройства, которые открывает полученная степень. Однажды к ней пришел безутешный студент, которого крупный инвестиционный банк отказался включить в программу ускоренного карьерного продвижения. «Люди думают, что степень MBA откроет перед ними все двери, но это не так», – говорит Робинсон.

Каждый третий работодатель, опрошенный FT, рассказал, что с трудом мог найти среди выпускников бизнес-школ подходящих сотрудников. Недавнее исследование FT изучало навыки выпускников – какие навыки ценны для лучших работодателей, а какие им не важны.

Мягкие навыки

Пять наиболее важных для работодателей навыков не имеют отношения к основным предметам программ MBA, таким как финансы или маркетинг. Это так называемые мягкие навыки (soft skills): личные качества и социальные навыки – например, умение взаимодействовать с самыми разными людьми и способность расставлять приоритеты. Труднее всего, по признанию работодателей, бывает найти среди выпускников людей, умеющих эффективно распоряжаться собственным временем.

Компании из некоторых отраслей, например нефти и газа, строительства, транспорта и энергетики, не считают необходимым наличие у руководителей степени MBA – отчасти потому, что не верят, что бизнес-школы могут дать необходимые им навыки.

Бизнес-школы пытаются расширить пул работодателей для своих выпускников. Так, технологические компании, такие как Amazon и Google, уже опередили консалтинговые фирмы и инвестбанки в рейтинге крупнейших нанимателей выпускников чикагской Booth School of Business.

Помощник декана Booth по карьерным вопросам и взаимодействию с компаниями Джули Мортон рассказала, что половина ее команды из 22 сотрудников были наняты специально для того, чтобы распространять информацию о преимуществах найма обладателей степени MBA. Многие компании, впервые нанимающие выпускников бизнес-школ, заинтересованы в наличии у них мягких навыков, например умения строить сеть связей (по результатам опроса FT, это один из самых важных для работодателей навыков), и задача заключается в том, чтобы убедить работодателей, что у студентов Booth такие навыки есть, говорит Мортон.

Необязательная степень

Четверо топ-менеджеров компании Servest, управляющей объектами инфраструктуры и имеющей 51 000 сотрудников в Великобритании и ЮАР, имеют степени MBA, но компания не ищет ее обладателей ни на одну из позиций, говорит заместитель председателя совета директоров Servest Деннис Зицман. «Для нас более важен тип личности, чем степень. Выпускники бизнес-школ у нас никогда не были звездами», – добавляет он. По его словам, многие сотрудники, имеющие степень MBA, с трудом могут применить свои теоретические знания на практике: «Кейсы, изучаемые по программам MBA, относятся к крупным корпорациям, их нельзя применять к компаниям меньшего размера и с другой культурой».

Что нужно для карьеры Международное исследование The Boston Consulting Group и ВЭФ «Новый взгляд на образование» выделяет 16 видов знаний и навыков, помогающих сделать карьеру. Главными становятся мягкие навыки: умение работать в команде, любознательность, инициативность, критическое мышление и умение решать сложные задачи.

Наличие степени MBA не является приоритетом и для клиентов Марка Баттера, директора Blueprint Recruitment Solutions. Его фирма специализируется на подборе топ-менеджеров для нефтегазовых, строительных, транспортных и энергетических компаний. «Их гораздо больше волнует, есть ли у кандидата дипломы и сертификаты, необходимые для работы в отрасли, например диплом инженера», – говорит он.

Эдриан О’Коннор, директор-учредитель компании Global Accounting Network, помогающей найти специалистов по отчетности и финансам вплоть до уровня финансового директора, говорит, что MBA – не востребованный среди работодателей диплом, а то, что «хорошо бы иметь». Впрочем, отмечает он, некоторые работодатели могут засчитать степень MBA вместо диплома по бухгалтерскому учету, особенно если речь идет о должности коммерческой, а не финансовой или об уровне совета директоров.

Идеальный кандидат

Илона Дрозд ищет сотрудников для онлайнового сервиса организации путешествий Expedia в европейских кампусах университетов. По ее словам, компания заинтересована в найме выпускников бизнес-школ на стратегические позиции высокого уровня – отчасти потому, что многие члены совета директоров имеют степень MBA. Тем не менее у Expedia нет отдельной программы привлечения именно выпускников бизнес-школ. В прошлом году компания, в которой работает более 20 000 человек по всему миру, наняла только девять выпускников программ MBA в Великобритании и трех в США. Выпускники бизнес-школ обычно сразу претендуют на позиции высокого уровня, а самая распространенная причина отказа – несовместимость с культурой компании и неспособность решать сложные проблемы, говорит Дрозд.

Кевин Марвинац – выпускник бизнес-школы и операционный директор TransparentCareer. Эта онлайновая база данных о зарплатах специалистов, нанятых на работу из бизнес-школ, помогает выпускникам сократить поиски идеальной работы. Он считает, что наличие степени MBA полезно для претендентов на высокооплачиваемые управленческие позиции. В то же время Марвинац признает, что только MBA недостаточно, чтобы получить работу в отрасли, где требуются технические знания или опыт. По результатам опроса FT, например, оказалось, что компаниям трудно найти сотрудников, умеющих анализировать большие данные. «Действительно тяжело работать менеджером по продукту в технологической компании, не имея понятия о программировании», – объясняет Марвинац.

Перевела Надежда Беличенко