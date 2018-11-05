КПРФ объяснила отказ от повторных выборов в Приморье фальсификациями

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Коммунисты отказались повторно выдвигать Андрея Ищенко Виталий Аньков / РИА Новости

Коммунисты отказались повторно выдвигать Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморского края, поскольку считают итоги первых выборов сфальсифицированными, заявил в субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Мы считаем, что он победил на выборах в предыдущем туре. Также мы считаем, что прошедшие выборы были сфальсифицированы и эти фальсификации носят криминально-уголовный характер» (цитата по «Интерфаксу»). Аналогичное заявление сделал и сам Ищенко.

Решение не участвовать в назначенных на 16 декабря повторных выборах приняла в субботу краевая конференция КПРФ. У Ищенко возникли проблемы с муниципальным фильтром, пояснил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Стало очевидно, что фильтр не даст возможности пройти нашему кандидату. Участвовать и не пройти фильтр – это признать отмену выборов, а мы ее не признаем». Решение было выстрадано, были разные точки зрения, все понимали, что будет информационная шумиха, признает коммунист: «Мы победили, но у нас украли победу – нам не дают собрать подписи, запускают спойлеров, и участие в выборах означает их легитимизацию». На первых выборах за Ищенко подписались в том числе около 30 единороссов.