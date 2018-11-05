Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4689 от 06.11.2018 под заголовком: Коммунист сбежал непобежденным

КПРФ объяснила отказ от повторных выборов в Приморье фальсификациями

Неучастие Андрея Ищенко в выборах главы края вряд ли снизит протестный настрой избирателей, считают эксперты
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Коммунисты отказались повторно выдвигать Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморского края, поскольку считают итоги первых выборов сфальсифицированными, заявил в субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Мы считаем, что он победил на выборах в предыдущем туре. Также мы считаем, что прошедшие выборы были сфальсифицированы и эти фальсификации носят криминально-уголовный характер» (цитата по «Интерфаксу»). Аналогичное заявление сделал и сам Ищенко.

Решение не участвовать в назначенных на 16 декабря повторных выборах приняла в субботу краевая конференция КПРФ. У Ищенко возникли проблемы с муниципальным фильтром, пояснил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Стало очевидно, что фильтр не даст возможности пройти нашему кандидату. Участвовать и не пройти фильтр – это признать отмену выборов, а мы ее не признаем». Решение было выстрадано, были разные точки зрения, все понимали, что будет информационная шумиха, признает коммунист: «Мы победили, но у нас украли победу – нам не дают собрать подписи, запускают спойлеров, и участие в выборах означает их легитимизацию». На первых выборах за Ищенко подписались в том числе около 30 единороссов.

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