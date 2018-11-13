Политика / Власть
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Технические кандидаты станут политическими

Кремль может изменить порядок отбора оппозиционных кандидатов в губернаторы

Как минимум один из них должен иметь управленческий опыт, считают в администрации
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После ряда побед «технических» кандидатов на осенних губернаторских выборах в администрации президента обсуждаются варианты, как этого избежать в будущем. Один из выводов – Кремль должен пристальнее следить за отбором кандидатов и не отдавать это на откуп губернаторам, говорят три человека, близких к администрации. Как один из вариантов обсуждается выдвижение в регионах с протестными настроениями опытных оппозиционеров, которые в случае победы могли бы справиться с управлением, добавляют два собеседника.

Политики вместо клоунов

Вторые туры осенью прошли в четырех регионах, и в трех из них победила оппозиция: депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал выиграл в Хабаровском крае, его однопартиец Владимир Сипягин – во Владимирской области, а главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов. В Приморье при подсчете голосов тоже долго лидировал коммунист Андрей Ищенко, но итоги выборов были признаны недействительными из-за нарушений. Все эти кандидаты считались техническими: их утверждали штабы губернаторов и согласовывала администрация президента, поясняют собеседники, близкие к администрации. Везде, кроме Приморья, были стратегии референдумного голосования, они не сработали, поясняет один из собеседников: «Губернаторы до последнего не верили в социологию, не вели перед первым туром активную кампанию. Кроме того, они считали, что у них все в руках, поскольку какие-то группы влияния сказали за них нужные слова».

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