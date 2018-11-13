Кремль может изменить порядок отбора оппозиционных кандидатов в губернаторы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
После ряда побед «технических» кандидатов на осенних губернаторских выборах в администрации президента обсуждаются варианты, как этого избежать в будущем. Один из выводов – Кремль должен пристальнее следить за отбором кандидатов и не отдавать это на откуп губернаторам, говорят три человека, близких к администрации. Как один из вариантов обсуждается выдвижение в регионах с протестными настроениями опытных оппозиционеров, которые в случае победы могли бы справиться с управлением, добавляют два собеседника.
Политики вместо клоунов
Вторые туры осенью прошли в четырех регионах, и в трех из них победила оппозиция: депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал выиграл в Хабаровском крае, его однопартиец Владимир Сипягин – во Владимирской области, а главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов. В Приморье при подсчете голосов тоже долго лидировал коммунист Андрей Ищенко, но итоги выборов были признаны недействительными из-за нарушений. Все эти кандидаты считались техническими: их утверждали штабы губернаторов и согласовывала администрация президента, поясняют собеседники, близкие к администрации. Везде, кроме Приморья, были стратегии референдумного голосования, они не сработали, поясняет один из собеседников: «Губернаторы до последнего не верили в социологию, не вели перед первым туром активную кампанию. Кроме того, они считали, что у них все в руках, поскольку какие-то группы влияния сказали за них нужные слова».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}