Власти предстоит извлечь уроки из поражения в Хакасии ради победы в Приморье

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













На третьих губернаторских выборах, где потребовался второй тур, вновь победил представитель оппозиции Александр Колбасов / ТАСС

На третьих губернаторских выборах, где потребовался второй тур, вновь победил представитель оппозиции. Новым главой Хакасии стал 30-летний коммунист Валентин Коновалов, оставшийся в бюллетене единственным кандидатом: за него проголосовало 57,6% избирателей, против – 41,6%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов оценить безальтернативность голосования заявил: «Главное, чтобы это были легитимные выборы, чтобы были абсолютно прозрачными, абсолютно честными, поэтому здесь никаких проблем».

Теперь выбрать губернатора осталось только в Приморском крае: голосование пройдет 16 декабря, а с 11 ноября избирком принимает документы на регистрацию. О выдвижении уже объявил 21 кандидат, в том числе 11 самовыдвиженцев, но некоторые сообщили, что им не удалось собрать подписи местных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Среди возможных соперников врио губернатора Олега Кожемяко – выдвинутый «Зелеными» Олег Митволь и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. По словам Сурайкина, за него готовы подписаться 107 депутатов из необходимых 147, Митволь говорит, что у него почти 140 подписей. Зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал, что основной объем подписей их кандидат Андрей Андрейченко уже собрал.