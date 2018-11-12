Власти предстоит извлечь уроки из поражения в Хакасии ради победы в Приморье
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На третьих губернаторских выборах, где потребовался второй тур, вновь победил представитель оппозиции. Новым главой Хакасии стал 30-летний коммунист Валентин Коновалов, оставшийся в бюллетене единственным кандидатом: за него проголосовало 57,6% избирателей, против – 41,6%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов оценить безальтернативность голосования заявил: «Главное, чтобы это были легитимные выборы, чтобы были абсолютно прозрачными, абсолютно честными, поэтому здесь никаких проблем».
Теперь выбрать губернатора осталось только в Приморском крае: голосование пройдет 16 декабря, а с 11 ноября избирком принимает документы на регистрацию. О выдвижении уже объявил 21 кандидат, в том числе 11 самовыдвиженцев, но некоторые сообщили, что им не удалось собрать подписи местных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Среди возможных соперников врио губернатора Олега Кожемяко – выдвинутый «Зелеными» Олег Митволь и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. По словам Сурайкина, за него готовы подписаться 107 депутатов из необходимых 147, Митволь говорит, что у него почти 140 подписей. Зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал, что основной объем подписей их кандидат Андрей Андрейченко уже собрал.
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