Выборы в Хакасии выиграл коммунист Коновалов

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Политологи считают, что дело не в коммунистической принадлежности кандидата, а в том, что против него выступала власть Колбасов Александр / ТАСС

Выдвиженец КПРФ Валентин Коновалов, по предварительным данным, побеждает на выборах главы Хакасии: после обработки 100% протоколов его поддержали 57,57% избирателей, пришедших на участки. Явка во втором туре оказалась на 5% выше, чем в первом, – около 41% на 18.00 местного времени. Так же было на выборах в Хабаровском крае и Владимирской области, где в сентябре неожиданно победили кандидаты от ЛДПР, и в Приморье, где коммунист Андрей Ищенко уступил врио губернатора Андрею Тарасенко лишь при подсчете последнего процента протоколов, а итоги выборов были отменены из-за массовых нарушений.

В первом туре 9 сентября Коновалов обыграл главу Хакасии Виктора Зимина: 44,8% против 32,4%. Зимин с выборов снялся, а за ним и остальные кандидаты; остался Коновалов. Второй тур трижды переносился, в воскресенье для победы коммунисту требовалось получить более 50% голосов от числа избирателей, пришедших на участки.