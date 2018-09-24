Как вернуть управляемой демократии управляемость

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28% голосов получил во втором туре выборов губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

Губернаторы, конечно, «отличились» во всех четырех регионах, где пришлось объявлять второй тур, но результат Вячеслава Шпорта, отработавшего губернатором девять лет, особенно впечатляет. Предыдущие выборы в 2013 г. он выиграл в одну калитку, набрав 64% – в 3 с лишним раза больше ближайшего соперника. Через пять лет тот же соперник, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, заручился поддержкой уже почти 70% избирателей, вдвое увеличив свой результат в первом туре.

Есть и еще один занимательный показатель: 57% голосов получил во втором туре выборов владимирского губернатора Владимир Сипягин, считавшийся сугубо техническим кандидатом. В отличие от Фургала, трижды избиравшегося в Госдуму и председательствовавшего в комитете по охране здоровья, о Сипягине, лидере фракции ЛДПР в областном парламенте, до 9 сентября на федеральном уровне не знал фактически никто. Но он тоже почти удвоил свои проценты, опередив на 40% губернатора Светлану Орлову.