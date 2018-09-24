Как вернуть управляемой демократии управляемость
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Губернаторы, конечно, «отличились» во всех четырех регионах, где пришлось объявлять второй тур, но результат Вячеслава Шпорта, отработавшего губернатором девять лет, особенно впечатляет. Предыдущие выборы в 2013 г. он выиграл в одну калитку, набрав 64% – в 3 с лишним раза больше ближайшего соперника. Через пять лет тот же соперник, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, заручился поддержкой уже почти 70% избирателей, вдвое увеличив свой результат в первом туре.
Есть и еще один занимательный показатель: 57% голосов получил во втором туре выборов владимирского губернатора Владимир Сипягин, считавшийся сугубо техническим кандидатом. В отличие от Фургала, трижды избиравшегося в Госдуму и председательствовавшего в комитете по охране здоровья, о Сипягине, лидере фракции ЛДПР в областном парламенте, до 9 сентября на федеральном уровне не знал фактически никто. Но он тоже почти удвоил свои проценты, опередив на 40% губернатора Светлану Орлову.
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