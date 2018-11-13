Израиль и движение «Хамас» оказались на грани новой войны

Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Израиль снова воюет с «Хамас»

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Обстановка обострилась после неудачного рейда израильского спецназа Photo Khalil Hamra / AP

C момента начала нового витка противостояния вокруг сектора Газа боевики движения «Хамас» выпустили более 400 ракет по территории Южного Израиля, сообщило во вторник Reuters со ссылкой на израильских военных. Большая часть ракет упала в пустынной местности, но некоторые попали в жилые здания городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. В результате погиб один палестинский рабочий в Ашкелоне, еще 13 получили ранения разной степени тяжести.

Накануне ударов «Хамас» израильский спецназ провел секретную операцию в секторе Газа. Израильские военные в воскресенье ночью проникли, по всей видимости, с разведывательными целями в южную часть сектора Газа на гражданском автомобиле, но были обнаружены и обстреляны боевиками, после чего под прикрытием авиации эвакуировались. В результате погибло семь боевиков «Хамас», включая одного командира, и подполковник израильских сил специального назначения, еще один офицер получил ранения. Представитель «Хамас» назвал инцидент «трусливым нападением Израиля», первые 17 ракет «Хамас» выпустил той же ночью.