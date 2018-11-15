Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Арестант Навальный признан политическим

Почему Алексей Навальный победил в Страсбурге

Впервые с 2004 года россиянин смог доказать, что его преследуют по политическим мотивам
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Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признала политически мотивированными задержания и аресты политика Алексея Навального в 2012–2014 гг. Навальный был арестован семь раз за относительно короткий период и в первых четырех эпизодах действительно играл роль лидера, но не в пятом и шестом, отмечает суд. Но полиция все равно преследовала его и шестой арест имел скрытую цель «подавить этот политический плюрализм», уверены судьи. Таким образом, в отношении оппозиционера имело место нарушение ст. 18 Конвенции по правам человека (запрет ограничивать права человека для целей, прямо не предусмотренных законом) в сочетании с нарушением права на свободу собраний и личную неприкосновенность, считает ЕСПЧ. России следует принять общие меры, которые предотвратили бы подобные нарушения, настаивает суд.

В феврале 2017 г. ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию в 63 700 евро за несколько задержаний и арестов после уличных акций 2011–2014 гг., но нарушение ст. 18 суд тогда не признал. Минюст России обжаловал это решение в Большой палате, настаивая, что права оппозиционера не нарушались. В январе 2018 г. в ЕСПЧ выступил сам Навальный. Сумму выплат Большая палата оставила неизменной: 50 000 евро за моральный ущерб, 1025 евро – за материальный и 12 653 евро компенсации на адвокатов и почтовые расходы.

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