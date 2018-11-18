Абэ пообещал не пускать войска США на Южные Курилы в случае передачи их Японии
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США не будут размещать войска на Южных Курилах, если Россия передаст эти острова Японии. Об этом, как сообщила в пятницу японская газета Asahi, премьер Японии Синдзо Абэ заявил президенту России Владимиру Путину во время их недавней встречи в Сингапуре. Стремясь закрепить свое дипломатическое наследие и укрепить связи с Россией, чтобы противостоять растущему Китаю, Абэ пообещал урегулировать спор по четырем курильским островам, отмечает Reuters. Но любое соглашение, касающееся передачи суверенитета над островами, предполагает и рассмотрение вопроса о том, будет ли применяться в их отношении японо-американский договор о безопасности и, соответственно, получит ли Вашингтон право разворачивать там свои военные базы. Эти острова имеют стратегическое значение для России, обеспечивая морской доступ к западной части Тихого океана, напоминает Reuters.
Переговоры между Путиным и Абэ прошли на прошлой неделе в ходе саммита АСЕАН в Сингапуре. Лидеры двух стран согласились ускорить переговоры на основе совместной декларации 1956 г., по которой СССР согласился отдать два из четырех островов южнокурильской гряды (Хабомаи и Шикотан) после заключения мирного договора. Япония требует передачи всех четырех островов. Путин в Сингапуре отметил, что в декларации 1956 г. не было указано, ни кому СССР будет передавать острова, ни каким образом это должно быть сделано.
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