Коммунист Ищенко вряд ли станет кандидатом в губернаторы Приморья

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Победа на выборах губернатора Приморья Олегу Кожемяко пока не гарантирована Юрий Смитюк / ТАСС

Избирком Приморского края в воскресенье завершил прием документов от кандидатов в губернаторы. Их сдали 11 человек, в том числе самовыдвиженцы – врио губернатора Олег Кожемяко и коммунист Андрей Ищенко, а также Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Митволь («Зеленые»), Алексей Тимченко (Партия роста), Игорь Степаненко («Патриоты России») и Виктор Старицин (КПСС). Уже зарегистрирована кандидатом Роза Чемерис («За женщин России»).

Ищенко, который как выдвиженец КПРФ получил 48% голосов во втором туре выборов 16 сентября (их итоги были признаны недействительными из-за нарушений), написал в Instagram, что собрал 147 подписей муниципальных депутатов (для прохождения фильтра нужны подписи 140 депутатов из 26 районов края) и 7988 подписей избирателей, которые потребовались из-за того, что КПРФ отказалась повторно выдвигать его в губернаторы. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов говорит, что без «двойных» подписей у Ищенко не обошлось: четверо из поддержавших его подписались еще и за Андрейченко, а двое – за Тимченко. По словам Обухова, подписи Ищенко дали депутаты от КПРФ, а райкомы помогали ему в сборе подписей избирателей.