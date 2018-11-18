Выборы в Хакасии выявили опасные недостатки в «Мобильном избирателе»
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Движение «Голос» попросило Центризбирком проверить попытку массовой фальсификации на выборах главы Хакасии с использованием системы «Мобильный избиратель», позволяющей голосовать по месту нахождения. В городе Черногорске, по данным наблюдателей от КПРФ, минимум на 37 участках в списках на такое голосование обнаружились фамилии одних и тех же людей, а кое-где двойники уже успели проголосовать. Сопредседатель «Голоса» Юрий Гурман, входивший в рабочую группу по проверке этой информации, рассказал, что проверить удалось только данные о повторном голосовании трех избирателей на двух таких участках. В списках «мобильных избирателей» в ГАС «Выборы» их фамилий не оказалось, в списке на участке № 148 вообще не было отметок о выдаче бюллетеней людям, голосовавшим по месту нахождения, хотя наблюдатели их видели (вероятно, к приезду проверяющих был распечатан новый список, допускает Гурман), а на участке № 166 в списке «мобильных избирателей» нашелся один из трех двойников и еще 10 человек, которых не было в списках территориального избиркома (ТИК). Избирком списал эти расхождения на сбой при распечатывании списков, следует из ответа председателя ТИК кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин тоже считает, что говорить о нарушениях нет смысла: если попытка фальсификации и была, ее успели предотвратить.
«Голос» настаивает, что случай в Черногорске свидетельствует о системной проблеме. Существующие правила не предусматривают защиты от массовых фальсификаций путем подмены списков, а у наблюдателей практически отсутствуют возможности для контроля за списками избирателей, что открывает неограниченные возможности для фальсификаторов. В Черногорске члены комиссий от КПРФ доступ к спискам получили, но не смогли сделать копии, а следовательно, доказать, что люди успели проголосовать, добавляет Гурман.
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