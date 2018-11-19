Россия наконец признала гибель Магнитского убийством

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Генпрокуратура вернулась к делу Сергея Магнитского спустя девять лет после его смерти Сергей портер / Ведомости

В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых документов. Однако на этот раз следователи более внимательно отнеслись к судьбе бывших подельников Браудера: юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский погиб в тюрьме в ноябре 2009 г. при загадочных обстоятельствах, деловой партнер Браудера Октай Гасанов был найден мертвым в 2007 г. в своей квартире в Москве. Валерий Курочкин (его имя фигурировало в документах фирм, подконтрольных Hermitage) умер на Украине в ЦРБ Борисполя в апреле 2008 г. Участвовавший в отмывании денег банкир Сергей Коробейников умер в сентябре 2008 г., упав с высоты во время посещения стройки. Поначалу все эти смерти рассматривались как естественные или случайные, рассказал советник юстиции 3-го класса Михаил Александров. Но теперь рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали острую сердечную недостаточность. «Экспертный анализ биологических материалов, полученных из трупов Гасанова, Коробейникова, Курочкина и Магнитского, позволяет прийти к выводу, что у указанных лиц имелись прижизненные признаки отравления токсичным водорастворимым неорганическим соединением алюминия», – заявил Александров. В России, по его данным, целенаправленные исследования таких веществ не проводились. А вот в США, Франции и Италии такие работы велись, отметил он. СКР расследует уголовное дело по признакам убийства Курочкина, Гасанова и Коробейникова – и с большой долей вероятности можно предположить, что это было сделано для устранения соучастников, которые могли дать показания на Браудера, рассуждают в Генпрокуратуре. Уголовное дело по факту гибели Магнитского СКР прекратил в 2013 г. за отсутствием события преступления. Но теперь оправдательный приговор бывшему замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрию Кратову по делу о халатности, возбужденному после смерти Магнитского, может быть отменен, а расследование обстоятельств кончины юриста возобновлено, предположил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Генпрокуратура не исключает и причастности Браудера к смерти предпринимателя Александра Перепеличного в Великобритании в 2012 г., сообщил сотрудник ведомства Николай Атмоньев. Представители Hermitage заявляли, что Перепеличный был убит российскими спецслужбами из-за того, что якобы был информатором по делу о хищениях тех самых 5,4 млрд руб. из российского бюджета, которое, по версии фонда, перед смертью разоблачил Магнитский. Но, по данным Генпрокуратуры, если смерть Перепеличного была насильственной, наиболее вероятный вывод – он был убит «с целью ликвидации участника очередной провокации, организованной Браудером». Перепеличный умер в Великобритании 10 ноября 2012 г. Полиция вначале не обнаружила ничего подозрительного. В мае 2015 г. в коронерском суде эксперт заявила, что в организме умершего найдены следы редкого яда растительного происхождения.