Планы конверсии оборонной промышленности трудно реализовать

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Реально к выпуску значительного количества высокотехнологичной продукции готово ограниченное количество отраслей оборонного комплекса. Сергей Портер / Ведомости

К 2020 г. доля гражданской продукции в оборонной промышленности должна составить 17%, к 2025 г. – 30%, а к 2030 г. – 50%, напомнил президент Путин на совещании о проблемах обороны в Сочи: «Чтобы достичь показателей, установленных на 2025 и 2030 гг., принимаемых мер, судя по всему, недостаточно» (kremlin.ru).

Задание по конверсии президент дал в послании в конце 2016 г. В январе 2018 г. в Уфе он же поручил создать правовую базу, в том числе законодательство, которое установит номенклатуру и количество покупок гражданской продукции оборонной промышленности естественными монополиями, госкорпорациями и органами власти на начальном этапе. Разработку этих актов надо ускорить и завершить к концу году, заявил Путин, некоторые крупные компании близки к достижению поставленных целей: в 2020 г. у «Ростеха» доля гражданской продукции составит 29%, а в целом по отрасли – 20,9%.