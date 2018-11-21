Планы конверсии оборонной промышленности трудно реализовать
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К 2020 г. доля гражданской продукции в оборонной промышленности должна составить 17%, к 2025 г. – 30%, а к 2030 г. – 50%, напомнил президент Путин на совещании о проблемах обороны в Сочи: «Чтобы достичь показателей, установленных на 2025 и 2030 гг., принимаемых мер, судя по всему, недостаточно» (kremlin.ru).
Задание по конверсии президент дал в послании в конце 2016 г. В январе 2018 г. в Уфе он же поручил создать правовую базу, в том числе законодательство, которое установит номенклатуру и количество покупок гражданской продукции оборонной промышленности естественными монополиями, госкорпорациями и органами власти на начальном этапе. Разработку этих актов надо ускорить и завершить к концу году, заявил Путин, некоторые крупные компании близки к достижению поставленных целей: в 2020 г. у «Ростеха» доля гражданской продукции составит 29%, а в целом по отрасли – 20,9%.
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