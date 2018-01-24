Экономика

Новости

Путин назвал основную задачу российской промышленности

Президент России Владимир Путин считает, что производство гражданской продукции должно обеспечить финансовую устойчивость предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к 2020 г., к тому моменту основная часть гособоронзаказа будет уже выполнена, пояснил он во время посещения предприятия «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), передает «РИА Новости».

«Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 г., когда пик гособоронзаказа будет пройден», — сказал глава государства.

По его словам, основной задачей российской промышленности является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции, а диверсификация ОПК должна проходить сбалансированно.

Путин также рассказал, что, согласно планам государства, доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2030 г. должна увеличится до 50%. По его словам, стратегической задачей является повышение к 2025 г. данной доли до 30% от общего объема продукции ОПК.

Глава государства отметил, что на данный момент реализуется несколько больших программ по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, по внедрению доступных технологий, оснащению современным оборудованием медучреждений, созданию индустрии по переработке отходов. Путин считает, что предприятиям ОПК необходимо активнее подключаться к подобным программам и проектам. «Продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. В искусственных, тепличных условиях, конечно, невозможно и ненужно и вредно было бы создавать такую продукцию», - передает слова Путина ТАСС.