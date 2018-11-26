Трамп пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой

Нарушители будут депортированы, а контроль на границе усилится, пообещало МВД Мексики Kevin Lamarque / Reuters

Прибывшие на американо-мексиканскую границу мигранты не оставляют попыток прорваться в США. В воскресенье в мексиканской Тихуане, где временно разместился караван жителей Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, прошла очередная демонстрация: мигранты вышли на улицы с лозунгами «Мы не преступники! Мы трудолюбивые работники!» и шествие быстро переросло в попытки прорыва через границу, передает BBC News. Около 500 человек попытались проникнуть в США через забор на пограничном переходе Эль-Чаппарал, сообщило в понедельник МВД Мексики. Некоторых задержала полиция еще на мексиканской стороне, а те, кому удалось преодолеть заграждения, были остановлены американскими военными с помощью слезоточивого газа.

Нарушители будут депортированы, а контроль на границе усилится, пообещало МВД Мексики. По словам министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, США тоже увеличат присутствие силовых и правоохранительных структур вдоль границы и на пропускных пунктах. «Министерство не потерпит такого беззакония», – написала она в Twitter. После инцидента переход между Тихуаной и американским Сан-Диего был закрыт, но уже в понедельник возобновил работу.

Президент США Дональд Трамп, неоднократно называвший новую волну мигрантов «вторжением в США», пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой. По его мнению, «было бы разумно, если бы Мексика останавливала мигрантов еще до того, как они достигают американской границы, или если бы страны, откуда идут мигранты, не допускали формирования таких караванов». Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила о сделке между администрацией Трампа и новым правительством Мексики под руководством Андреса Лопеса Обрадора, который вступит в должность президента 1 декабря. По данным газеты, Мексика разместит у себя мигрантов, ожидающих решения о предоставлении убежища в США. Но наиболее вероятный кандидат на пост министра внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что сделка еще не достигнута и в любом случае такое решение возможно только в краткосрочной перспективе. «В средне- и долгосрочной перспективе решение может быть только одно: чтобы люди не мигрировали. Да, Мексика проводит политику открытых дверей, но представьте, как такие караваны приходят один за другим. Для нас это тоже будет проблемой», – передает ее слова WP. В Мексике мигрантам будет сложнее найти адвокатов для помощи в получении права на убежище, что приведет к еще большему числу нелегальных проникновений, цитирует The Wall Street Journal эксперта по правам беженцев Кеннжи Кизуку.

Мэр Тихуаны, где сейчас находятся около 5000 мигрантов, назвал ситуацию в городе гуманитарным кризисом. С того момента как первый караван пересек границу Мексики 19 октября, власти депортировали уже 11 000 граждан стран Центральной Америки, к концу года эта цифра достигнет 100 000, сообщает Associated Press со ссылкой на МВД Мексики.

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