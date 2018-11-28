Политика / Безопасность и право

Военным судостроителям не хватает двигателей

Минобороны отчиталось о поступлении в Военно-морской флот новой техники
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Доля современного вооружения и техники в Военно-морском флоте России к началу 2019 г. должна вырасти до 62,3%, заявил в среду на заседании коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу. По его словам, с 2016 г. флот пополнили 70 кораблей, катеров и судов обеспечения, большинство из них «оснащены современными высокоточными ракетными комплексами, способными поражать как стационарные береговые объекты, так и морские цели». В частности, в этом году флот получил фрегат «Адмирал Горшков» проекта 23350, большой десантный корабль «Иван Грен» и ледокол «Илья Муромец». Кроме того, в скором времени ожидается передача малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» проекта 21631 и «Мытищи» проекта 22800, а также патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков».

Тем не менее ситуация в кораблестроении остается, наверное, наиболее проблемной среди всех крупных отраслей военно-промышленного комплекса, а выполнение госпрограммы вооружений сталкивается с наиболее серьезными проблемами именно в области военно-морской тематики, говорит бывший чиновник Минобороны. По его словам, истоки трудностей лежат в первую очередь в двигателестроении, хотя серьезные проблемы есть и в области разработки новых вооружений, и – традиционно с советских времен – в сфере судоремонта. В 2014 г., когда против России были введены санкции, выяснилось, что газотурбинные двигательные установки для больших надводных кораблей, таких как фрегаты, производятся на Украине, а дизельные двигатели для кораблей меньшего водоизмещения – сторожевых кораблей береговой охраны ФСБ и малых ракетных кораблей – импортируются из Германии. В отношении газотурбинных установок для фрегатов проекта 23350 была проведена большая работа и их производство уже осваивается, продолжает собеседник. А фрегаты проекта 11356, по его словам, удалось продать Индии и, чтобы заполнить перерыв в поступлении больших кораблей, был оперативно разработан проект 22800 малого ракетного корабля с увеличенной мореходностью. Но выяснилось, что китайские аналоги немецких дизелей не отвечают требованиям, а дизельные двигательные установки еще советской разработки могут производиться заводом «Звезда» в Петербурге в ограниченных количествах. В результате строительство серии кораблей 22800 задерживается, говорит бывший чиновник Минобороны.

В то же время есть и положительные сдвиги, утверждает человек, близкий к ВМФ. Хотя достройка и испытания головного фрегата «Адмирал Горшков» затянулись на длительный период (как и испытания десантного корабля «Иван Грен» – из-за выявленных конструктивных недостатков), флот добился от промышленности завершения всех необходимых испытаний. Это позволяет надеяться, что после разрешения «двигательного кризиса» флот будет пополняться полноценными единицами.

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике