Военным судостроителям не хватает двигателей

Ситуация в кораблестроении остается, наверное, наиболее проблемной среди всех крупных отраслей военно-промышленного комплекса Денис Абрамов / Ведомости

Доля современного вооружения и техники в Военно-морском флоте России к началу 2019 г. должна вырасти до 62,3%, заявил в среду на заседании коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу. По его словам, с 2016 г. флот пополнили 70 кораблей, катеров и судов обеспечения, большинство из них «оснащены современными высокоточными ракетными комплексами, способными поражать как стационарные береговые объекты, так и морские цели». В частности, в этом году флот получил фрегат «Адмирал Горшков» проекта 23350, большой десантный корабль «Иван Грен» и ледокол «Илья Муромец». Кроме того, в скором времени ожидается передача малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» проекта 21631 и «Мытищи» проекта 22800, а также патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков».

Тем не менее ситуация в кораблестроении остается, наверное, наиболее проблемной среди всех крупных отраслей военно-промышленного комплекса, а выполнение госпрограммы вооружений сталкивается с наиболее серьезными проблемами именно в области военно-морской тематики, говорит бывший чиновник Минобороны. По его словам, истоки трудностей лежат в первую очередь в двигателестроении, хотя серьезные проблемы есть и в области разработки новых вооружений, и – традиционно с советских времен – в сфере судоремонта. В 2014 г., когда против России были введены санкции, выяснилось, что газотурбинные двигательные установки для больших надводных кораблей, таких как фрегаты, производятся на Украине, а дизельные двигатели для кораблей меньшего водоизмещения – сторожевых кораблей береговой охраны ФСБ и малых ракетных кораблей – импортируются из Германии. В отношении газотурбинных установок для фрегатов проекта 23350 была проведена большая работа и их производство уже осваивается, продолжает собеседник. А фрегаты проекта 11356, по его словам, удалось продать Индии и, чтобы заполнить перерыв в поступлении больших кораблей, был оперативно разработан проект 22800 малого ракетного корабля с увеличенной мореходностью. Но выяснилось, что китайские аналоги немецких дизелей не отвечают требованиям, а дизельные двигательные установки еще советской разработки могут производиться заводом «Звезда» в Петербурге в ограниченных количествах. В результате строительство серии кораблей 22800 задерживается, говорит бывший чиновник Минобороны.

В то же время есть и положительные сдвиги, утверждает человек, близкий к ВМФ. Хотя достройка и испытания головного фрегата «Адмирал Горшков» затянулись на длительный период (как и испытания десантного корабля «Иван Грен» – из-за выявленных конструктивных недостатков), флот добился от промышленности завершения всех необходимых испытаний. Это позволяет надеяться, что после разрешения «двигательного кризиса» флот будет пополняться полноценными единицами.