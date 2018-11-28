«Единая Россия» пытается встроиться в протестную волну

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Новая ситуация не ставит под сомнение лидерство «Единой России» как ведущей силы в партсистеме, но ее роль меняется, поясняет гендиректор АПЭК Евгений Разумный / Ведомости

Рост протестного голосования на сентябрьских региональных и муниципальных выборах может привести к переформатированию парламентской оппозиции, но у «Единой России» есть возможности усилить свои позиции даже на фоне протестной волны. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Партийная система России: риски трансформации и факторы устойчивости».

Выборы-2018 показали, что перераспределение теряемых партией власти голосов происходит преимущественно внутри парламентской оппозиции, а не между парламентскими и непарламентскими партиями. Но в этой ситуации перед старыми партиями тоже встают новые вызовы, отмечают авторы доклада: например, у КПРФ они связаны со «слишком серьезным акцентом на советские темы и стилистику», у ЛДПР – с ключевой ролью «возрастного единоличного лидера», у «Справедливой России» – с необходимостью выйти за пределы «регионов-цитаделей», где партия опирается на хорошо узнаваемых местных политиков. Поэтому на фоне ожиданий, заданных протестным голосованием 2018 г., эксперты не исключают новой активизации партстроительства (наиболее перспективным, по их мнению, мог бы оказаться социал-консервативный проект, ориентирующийся на протестный электорат малых и средних городов) или даже переформатирования старых оппозиционных партий.