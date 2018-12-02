Россия отчиталась об исполнении решений ЕСПЧ по жалобам гей-активистов
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С исполнением решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего в 2017 г. дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, возникли «серьезные вопросы», в отношении которых были организованы консультации с компетентными госорганами. Об этом говорится в плане действий по исполнению Россией серии решений по искам гей-активистов в 2007–2017 гг. Этот вопрос Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) планирует обсудить на последнем в нынешнем году квартальном совещании, которое пройдет на этой неделе. В преддверии заседания Россия отчиталась об общих мерах, принятых для устранения обнаруженных нарушений: в их перечень вошло, например, «широкое распространение» решения ЕСПЧ среди судей и чиновников и проведение в Санкт-Петербурге международного ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». При этом решения о даче ЛГБТ-активистам санкции на публичные мероприятия местные власти принимают с учетом позиции Конституционного суда, говорится в документе.
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