Страсбургский суд выступил против российского закона о гей-пропаганде

Российские законы ограничивают права сексменьшинств на самовыражение, считают в ЕСПЧ Петр Ковалев Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным действующий в России запрет гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Такое решение вынесено по жалобе трех ЛГБТ-активистов – Николая Баева, Алексея Киселева и основателя GayRussia.ru Николая Алексеева. Все они были оштрафованы за организацию акций против закона о гей-пропаганде, который был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне 2013 г. Административное преследование заявителей нарушает их право на свободу выражения мнения (ст. 10 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека) и запрет на дискриминацию, говорится в решении суда. ЕСПЧ не согласился с доводами российских властей, которые объясняли ограничение публичных высказываний по вопросам ЛГБТ необходимостью защиты морали. Суд также отмечает расплывчатость использованных в законе формулировок, что привело к расширенному толкованию и применению запрета.

По решению суда Россия должна выплатить Баеву, Киселеву и Алексееву 49 100 евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также судебных издержек. Против этого решения выступил только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов. По его мнению, суд «серьезно не учитывал того факта, что частная жизнь детей важнее свободы самовыражения».

Минюст обещает обжаловать решение. Он не согласен с выводами ЕСПЧ и «исходит из того, что положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей», говорится в официальном заявлении ведомства. Российская Конституция запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, напоминает Минюст. В сентябре 2014 г. Конституционный суд проверил этот закон и не нашел в нем противоречий с Конституцией.

Решение Страсбурга вызвало резкую реакцию российского политического истеблишмента. Его можно рассматривать как попытку вмешательства во внутренние дела России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас. Это политическое давление, уверен первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, в Страсбурге специально выбирают дела, по которым позиция России очевидна. По Конституции защита нравственности – одна из целей, которые допускают ограничение гражданских прав и свобод. И на случай такого противоречия существует механизм, в соответствии с которым решается вопрос о возможности исполнения решения ЕСПЧ, напоминает Вяткин.

Ограничений нет Никаких ограничений для гомосексуалов в России нет, заявил Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Но в душ на подводной лодке с геем президент предпочел бы не ходить.

Из решения суда еще не следует необходимость отмены запрета на гей-пропаганду, уверен руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров, – решение не ставит под сомнение право российских властей регулировать отношения в данной отрасли, подчеркивает он. Суд оценивал конкретные решения, принятые даже не на основании федерального закона (он еще не был принят), а действовавших в то время региональных норм.

На самом деле в решении говорится, что как раз закон является проблемой – он насаждает гомофобию и дает большую свободу усмотрения правоприменителям, говорит Дмитрий Бартенев, представлявший заявителей в ЕСПЧ. По его словам, пока не ясно, будет ли Комитет министров СЕ (КМСЕ) настаивать на его отмене. Это станет ясно из переписки с российскими властями, полагает адвокат. В то же время следует ожидать, что защищающие права ЛГБТ общественные организации будут оказывать на КМСЕ давление именно в этом направлении, добавляет он.

Закон о запрете гей-пропаганды – ключевой для периода «консервативной волны», который наступил после выборов 2012 г., напоминает политолог Алексей Макаркин. Он был ответом на общественный запрос, в котором актуализировались общественные страхи по поводу утраты контроля за подрастающим поколением. Критика со стороны ЕСПЧ ставит под сомнение всю политику, которая проводилась в идеологической сфере, уверен эксперт.