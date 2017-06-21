Гомофобия как традиционная ценность
- Николай Эппле
- / Ведомости
Признание ЕСПЧ закона о гей-пропаганде дискриминационным совпало с целым рядом событий, делающих нарушения прав ЛГБТ в России темой международного масштаба.
Проблема преследования геев в Чечне, поднятая «Новой газетой» в начале апреля, в мае оказалась темой переговоров президента России с лидерами других государств. Вмешаться в ситуацию Владимира Путина призывали Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Путин 5 мая обещал омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить положение ЛГБТ на Северном Кавказе с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.
Вынесение ЕСПЧ решения именно сейчас – совпадение, говорит юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев. Жалобы на запреты гей-парадов подавались с 2009 по 2012 г. и были коммуницированы судом правительству России несколько лет назад (федеральный закон 2013 г. тут рассматривается как развитие ряда региональных законов, принятых ранее).
ЕСПЧ не впервые выносит решение в отношении действующего в России закона. Подобные решения касались, например, закона Димы Яковлева, законов об оперативно-розыскной деятельности, о борьбе с терроризмом и т. д. Обычно такие решения игнорируются. Хотя, как замечает Татьяна Локшина из Human Rights Watch, пенитенциарная реформа фактически стала результатом решения ЕСПЧ, приравнявшего к пыточным условия содержания в российских сизо.
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