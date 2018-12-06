Преемником Ангелы Меркель на посту лидера ХДС будет более жесткий критик России

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В пятницу в Гамбурге начнется съезд правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), где делегаты выберут нового председателя партии Jens Meyer / AP

В пятницу в Гамбурге начнется съезд правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), где делегаты выберут нового председателя партии. 29 октября, сославшись на низкие результаты блока ХДС/ХСС на земельных выборах в Баварии и Гессене, возглавляющая ХДС с 2000 г. Ангела Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру в председатели, а в 2021 г. покинет и пост канцлера. В гонке за место лидера партии, который станет и следующим кандидатом консерваторов в канцлеры, участвуют три фаворита и несколько аутсайдеров. Для ХДС это беспрецедентная ситуация: за исключением двух случаев (последний был в 1971 г.), выборы всегда проходили на безальтернативной основе и ни разу на этот пост не претендовало более двух человек, напоминает Deutsche Welle (DW). Три главных конкурента – генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

По данным опроса ARD-Deutschlandtrend, наибольшей популярностью сейчас пользуется Крамп-Карренбауэр: ее поддерживают 39% всех опрошенных и 48% сторонников ХДС. Многие считают ее копией Меркель и по политическим взглядам, и по карьерному пути. Однако генсек ХДС стоит на более консервативных позициях. В отношении России Крамп-Карренбауэр намерена действовать более жестко. Ранее в интервью Reuters она призвала закрыть порты для судов из ряда российских портов в связи с конфликтом в Керченском проливе.