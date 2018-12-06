Александр Лукашенко усомнился в равенстве Белоруссии и России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в протекционизме и завышенных тарифах на газ Михаил Метцель / ТАСС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не соблюдается принцип равенства участников, на котором основывался союз, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге. «Самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, – что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза», – подчеркнул он. В начале 2018 г. Россия, председательствующая в ЕАЭС, предложила провести работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка союза, напомнил Лукашенко: «Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. Это стало практикой». Он предложил дать Евразийской экономической комиссии право отменять такие барьеры, если страны – участницы союза возобновят или продлят их действие, а также усилить ответственность чиновников «за принятие решений, идущих вразрез с принципами» ЕАЭС.

В четверг руководители стран ЕАЭС подписали соглашение о создании к 2025 г. единого рынка нефти, нефтепродуктов и газа. Это позволит увеличить ВВП стран-участниц на $9 млрд, сказал президент России Владимир Путин. Но Лукашенко усомнился в том, что соглашение будет исполнено: «Тариф, применяемый «Газпромом» для белорусской стороны на транспортировку природного газа из Ямало-Ненецкого АО до нашей границы, составляет почти $3 за 1000 куб. м на 100 км. В то время как внутрироссийский тариф – порядка $1, в 3 раза меньше! С учетом этих обстоятельств нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области – $70. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?»