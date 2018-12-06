Лукашенко потребовал от Путина единых с Россией цен на газ

По мнению белорусского президента, расценки на топливо для его страны сейчас хуже, чем для Германии

Лукашенко (на фото – слева) обратил внимание Путина на проблему протекционизма в ЕАЭС Алексей Никольский / ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) публично поспорили о цене на российский газ для Белоруссии.

По словам Лукашенко, тариф, применяемый «Газпромом» для транспортировки газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до Белоруссии, составляет почти $3 за 1000 куб. м на 100 км, в то время как тариф для российских потребителей – порядка $1, т. е. в 3 раза меньше. В результате российский газ для Белоруссии обходится почти в $130 за 1000 куб. м, а оптовая цена для потребителей Смоленской области (граничит с Белоруссией) почти в 2 раза ниже – $70. В структуре цены на газ для Белоруссии доля платы за транспортировку по территории России превышает 70%, отметил Лукашенко.

Путин предложил Лукашенко подробнее обсудить этот вопрос в закрытой части заседания. Российский президент посоветовал белорусским властям смотреть не на тариф на прокачку газа, а на конечную цену топлива. «Сегодня у Белоруссии $129 за 1000 куб. м, в следующем году будет $127, а в ФРГ – $250, – заметил Путин. – Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами». По данным российского президента, если бы Россия продавала Белоруссии газ по рыночной цене, то она была бы под $200.

«Владимир Владимирович, это неправильные у вас условия. Мы имеем худшие условия, чем Германия, – не унимался Лукашенко. – Вроде воевали против Германии вместе <...>. Они имеют $200, а мы $130, потому что туда еще 3000 км качать надо». Лукашенко напомнил Путину, что Евразийский союз создавался для свободного перемещения товаров между странами, которые в него входят, а при разном ценообразовании топлива для российских и белорусских потребителей это невозможно. «Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?» – возмутился Лукашенко.

Отсутствие согласия по единому нефтегазовому рынку не позволяет союзу прогрессировать более быстрыми темпами, заявил Лукашенко. По мнению белорусского президента, на смену устраняемым барьерам в ЕАЭС возводятся новые. Возникшие в мире торговые разногласия он назвал шансом для ЕАЭС. «Когда идет эта драчка, объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику в нашем экономическом союзе», – призвал Лукашенко. Через год ЕАЭС исполнится пять лет, и к этому моменту следует добиться конкретных результатов, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что союз стал успешным проектом, подытожил президент Белоруссии. После заседания он рассказал телеканалу «Россия», что извинился перед Путиным «за слишком бурное объяснение».

По итогам заседания лидеры стран, входящих в ЕАЭС, одобрили программу формирования общих рынков газа, нефтепродуктов и нефти к 2025 г., сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. По его словам, президенты договорились обсудить методику определения цены транзита газа. «Это один из основных и дискуссионных вопросов, который нам предстоит решить», – признал Саркисян.

«Ведомости» ожидают комментариев «Газпрома».