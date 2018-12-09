Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России

Брать взятки в России в 2018 г. стали почти на 10% чаще, чем в прошлом Антон Ваганов / ТАСС

Брать взятки в России в 2018 г. стали почти на 10% чаще, чем в прошлом, сообщила Генеральная прокуратура (данные приводит «РИА Новости»). Об этом ведомство отчиталось по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания конвенция ООН против коррупции.

За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры. Чаще всего взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 случаев соответственно), в первую пятерку также вошли Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93).

Выросло и число случаев дачи взятки: за период с января по октябрь Генпрокуратура зафиксировала 2251 случай против 2037 за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост составил 10,5%. Лидируют Москва (127 случаев), Подмосковье (114) и Краснодарский край (73).

Всего, по данным Генпрокуратуры, за десять месяцев 2018 г. было совершено 27 143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за январь - октябрь 2017 г. Удельный вес коррупционных преступлений в общей массе преступности составляет 1,6%.

При этом, по данным Следственного комитета России (СКР), чаще всего под подозрения в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД. Из 6885 человек, которые были в этом году привлечены к уголовной ответственности по делам о коррупции, 790 являлись сотрудниками органов внутренних дел, рассказала «Интерфаксу» представитель СКР Светлана Петренко. Также признаны виновными в получении взятки 502 должностных лица органов местного самоуправления, 495 военнослужащих и 483 должностных лица госучреждений и предприятий. Кроме того, фигурантами дел о коррупции стали 334 работника Минюста (включая сотрудников ФСИН и приставов), 261 представитель сферы образования и науки, 178 работников здравоохранения и 69 должностных лиц органов государственного и муниципального контроля. Также под уголовные дела попадали таможенники, работники Минприроды, МЧС, Минкомсвязи, Минтранса, Минтруда, Росгвардии, Минсельхоза и ФНС.

Среди дел коррупционной направленности, которые в этом году поступили в суд, преобладают дела о мелком взяточничестве (22,3%), мошенничестве (19,8%), даче взятки (18%), получении взятки (15,1%), присвоении или растрате (8,3%), злоупотреблении должностными полномочиями (3,7%) и превышении должностных полномочий (3,3%), добавила Петренко.