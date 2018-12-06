Политика / Безопасность и право

Российские взяточники оказались образованными и трудолюбивыми

Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического коррупционера
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Университет Генпрокуратуры составил профиль среднестатистического взяточника, рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, данные были получены в результате опроса осужденных по статьям о коррупции, однако подробнее о методике исследования Куренной говорить не стал.

Черты реальных коррупционеров не соответствуют традиционным представлениям о них. По словам Куренного, взяточнику приписывают различные негативные качества – меркантильность, корыстолюбие, бесконечное властолюбие, но исследование это не подтвердило. Реальные взяточники оказались активными, энергичными и инициативными людьми. Они очень целеустремленны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, трудолюбивы, умеют контролировать себя, готовы к командной работе, перечислил Куренной их черты. У взяточников, как правило, есть высшее образование, постоянное место жительства, семья и дети. Взяточники не нарушают общественный порядок и не склонны к вредным привычкам – не злоупотребляют алкоголем, не принимают наркотики. Средний возраст взяточника – 40 лет, большинство из них – мужчины, отметил представитель Генпрокуратуры.

Мотив для взяток, рассказал Куренной, – не обязательно жадность. Только треть осужденных по статьям о коррупции признаются в том, что на преступление их толкнул невысокий достаток. Причиной может стать потребность в самоутверждении или повышении авторитета, корпоративная солидарность и даже месть руководству. Повлиять на то, что человек совершает преступление, может толерантное отношение к коррупции в коллективе, где он работает: более 62% опрошенных утверждают, что руководители либо знали, но не вмешивались в преступление, либо и вовсе в нем участвовали.

Коррупционеры осознают проблему взяток, отметил Куренной: в числе наиболее серьезных проблем страны они ставят взятки на второе место, тогда как остальные россияне – на девятое. Если бы полученное в результате коррупционных преступлений имущество не изымалось судом, взяточники считали бы нарушение закона оправданным, отметил представитель Генпрокуратуры.

В прошлом году о портрете среднего коррупционера рассказал Lenta.ru начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Он рассказал, что исследование охватило «примерно 300 мздоимцев и казнокрадов». Средним взяточником по итогам опроса оказались люди от 30 до 49 лет, причем двое из трех – мужчины. «Скопленного за годы воровства "жирка", осевшего, как правило, на счетах, оформленных на близких родственников, вложенного в недвижимость, антиквариат и ювелирные изделия, хватает, чтобы окупить несколько "некомфортных" лет в колонии и жить всю оставшуюся жизнь безбедно», – отметил тогда Русецкий.

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