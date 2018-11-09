От редакции
Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Размен взятки

Как мелкие взятки помогли большой статистике

Выделение бытового взяточничества в отдельную статью Уголовного кодекса позволяет не наказывать строго учителей и врачей и затрудняет подмену борьбы с системной коррупцией
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Действующая с июля 2016 г. новая статья Уголовного кодекса о мелком (до 10 000 руб.) взяточничестве позволила уточнить картину борьбу с коррупцией, отделив сложные дела от бытовых поборов на низшем уровне госвласти и в социальной сфере, следует из недавно опубликованных Судебным департаментом при Верховном суде данных судебной статистики за первое полугодие 2018 г.

Любопытна динамика рассмотрения дел коррупционной направленности. По сравнению с аналогичными периодами прошлых лет число дел о получении и даче крупных взяток (ст. 290 и 291 УК) снизилось. В первом полугодии 2016 г. за получение взятки были осуждены 889 человек, за дачу взятки – 2651 человек, за тот же период 2017 г. – 579 и 858 человек соответственно, а в 2018 г. – 595 и 681 человек (при этом доля оправданных по обвинению в получении взяток за последние годы даже выросла, что нехарактерно для отечественной судебной системы).

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