В России стало меньше коррупционеров
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Второй год подряд в России сокращается число коррупционеров, следует из статистики Верховного суда, опубликованной на сайте судебного департамента. До 2015 г. количество россиян, осужденных за преступления коррупционной направленности, неуклонно росло и за три года успело удвоиться (с 6014 в 2012 г. до 11 499 в 2015 г.). Но в 2016 г. наметился спад, а в 2017 г. он стал очевиден: за коррупционные преступления в прошлом году осудили 9489 человек – почти на 14% меньше, чем годом ранее. Сокращение произошло в основном за счет взяткодателей: если в 2015 г. за дачу взятки осудили 5216 человек и эта цифра втрое превосходила количество пойманных с поличным взяткополучателей (эксперты объясняли это активным провоцированием на дачу взятки со стороны правоохранителей), то в 2017 г. осудили лишь 1099 взяточников и всего 1231 взяткодателя.
Обеспокоенность резким сокращением числа пойманных за руку коррупционеров еще в прошлом году выражал генпрокурор Юрий Чайка: в первом полугодии 2017 г. их стало меньше на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, недоумевал он.
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