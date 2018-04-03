Распределенный реестр вины
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Расследование обстоятельств пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» должно установить конкретных виновников гибели в огне 64 человек. Первые обвиняемые уже названы: судя по набору должностей тех, с кем работают следователи, речь идет о том самом совокупном государстве, работа которого стала ключевой причиной такой масштабной трагедии.
Пожар – это последнее звено цепи имитационной бюрократии, включающей местных чиновников, силовиков и надзорные органы: фундамент трагедии был заложен куда раньше, чем загорелась «Зимняя вишня». Как следует из сообщений Следственного комитета (СКР), первый проваленный этап контроля – строительный. СКР утверждает, что здание ТРЦ было самостроем, введенным в эксплуатацию без должным образом оформленных документов. На уровне строительного контроля и надзора с «Зимней вишней» работали две женщины-родственницы (одной предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями). Второй проваленный этап контроля – противопожарный. Как утверждает СКР, гендиректор компании – собственника здания знала о недостатках системы противопожарной безопасности, но ничего не предпринимала для устранения недостатков (ей также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями). Их могла бы выявить пожарная проверка, которую здание проходило в 2016 г., – но претензий в отчете о проверке нет, да и сама проверка заняла два дня вместо двух недель. Третий проваленный этап контроля – обеспечение общей безопасности здания. Его охраняли ЧОПы, учрежденные детьми замначальника областного управления вневедомственной охраны ГУВД, – их сотрудники получили допуск к работе, не будучи к ней подготовленными, от подведомственного Росгвардии кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля. Росгвардия в порядке инициативы уже заявила о намерении направить в СКР обращение о привлечении сотрудников центра к ответственности, сообщил «Коммерсантъ».
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