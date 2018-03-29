Можно ли победить пожары проверками

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Увеличение числа проверок пожарной безопасности не повышает автоматически уровень защищенности от пожаров Александр Вильф / РИА Новости

Мы скорбим. Но наш долг перед погибшими в Кемерове состоит и в том, чтобы их смерть кого-то спасла в будущем. Рано или поздно встанет вопрос о том, как избежать будущих жертв, как обеспечить безопасность на деле, а не в отчете или рапорте.

Первое, что без особых размышлений приходит в голову чиновникам и инспекторам разных мастей и с чем на первый взгляд есть соблазн согласиться простому человеку, – это то, что основным ответом на трагедию в Кемерове должно стать тотальное ужесточение проверочного режима. Подобную ситуацию страна уже переживала сразу после крупнейшего по числу жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми в декабре 2009 г., где на месте погибли 111 человек, а еще 45 позднее умерли в больницах. В основе такой позиции лежит простая формула: больше проверок – значит больше безопасности. Для ситуации с пожарами: больше проверок – значит меньше пожаров и меньше пострадавших.