Израиль договаривается с Россией о правилах обмена информацией в Сирии

В ходе переговоров обсуждены реальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике Raad Adayleh / AP

Москву посетила военная делегация Израиля – это произошло впервые после экстренного визита израильских военных в российскую столицу 20 сентября в связи с гибелью в Сирии российского самолета Ил-20. По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, встреча была организована в соответствии с договоренностью, достигнутой в субботу в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В ходе переговоров обсуждены реальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике», – говорится в сообщении российского Минобороны. Кроме того, обсуждались «вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим». Пресс-служба Армии обороны Израиля до начала переговоров сообщала, что планируется обсудить начатую 4 декабря операцию «Северный щит» по уничтожению подземных тоннелей из Ливана в Израиль и другие вопросы. Российскую сторону на переговорах представлял замначальника Главного оперативного управления Генштаба Василий Трушин, израильскую делегацию – начальник оперативного управления генштаба Аарон Халива.

Предыдущая встреча 20 сентября свелась к представлению делегацией во главе с командованием ВВС Израиля своих данных об инциденте 17 сентября, когда сирийский зенитный ракетный комплекс С-200 в ходе отражения израильского авиаудара сбил российский разведывательный самолет Ил-20, в результате чего погибло 15 российских военнослужащих. Россия возложила вину за инцидент на Израиль – в том числе потому, что предупреждение об израильском ударе поступило за минуту до атаки. Израиль своей вины не признал. После этого Россия приняла решение поставить в Сирию более современную зенитную ракетную систему С-300ПМУ-2, что вызвало озабоченность Израиля.

Визит израильской делегации не означает, что отношения двух стран в военной области достигли уровня, который был до инцидента 17 сентября, но это, несомненно, шаг в сторону их нормализации, согласен человек, близкий к Минобороны России: об этом свидетельствует конкретная повестка переговоров. По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, стороны, насколько можно судить, обсуждали более детальный регламент обмена информацией о предотвращении инцидентов – ранее срок, за который должно производиться уведомление, не был зафиксирован и в момент налета 17 сентября он составил меньше минуты. Кроме того, стороны должны согласовать и вопрос об уведомлении об эшелонах и районах действия авиации, полагает эксперт.