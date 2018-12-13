Кремлевские юристы раскритиковали проект амнистии к юбилею Конституции
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Государственно-правовое управление (ГПУ) президента подвергло критике проект амнистии в связи с 25-летием Конституции, разработанный Советом по правам человека (СПЧ) при президенте. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель СПЧ Михаил Федотов. «В пояснениях ГПУ говорится, что если будет принято позитивное политическое решение, то нужно будет проект амнистии тщательно доработать, поскольку там есть позиции, с которыми трудно согласиться. Они по мелочам раскритиковали наши предложения. Например, было сказано, что предложение сократить срок условного осуждения невозможно реализовать, поскольку в Уголовном кодексе нет такого в определении понятия «амнистия», – сказал Федотов.
Он рассказал, что у СПЧ было два проекта амнистии, а в ГПУ представили вариант, подготовленный членом СПЧ Тамарой Морщаковой. В нем предлагается амнистировать женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, совершивших ненасильственные нетяжкие преступления. «Никакой административной амнистии там не было. Я на ней в данном случае не настаивал, поскольку нужно сначала вносить поправки в КоАП, чтобы создать серьезную базу для административной амнистии», – добавил Федотов. Дозвониться до Морщаковой «Ведомостям» не удалось.
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