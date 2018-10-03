Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении статьи об экстремизме

Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Документ опубликован в базе документов нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается изменить ч. 1 ст. 282 кодекса. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В текущей версии этой части статьи в кодексе уголовная ответственность наступает сразу.

Первое нарушение, если «действия не содержат уголовно наказуемого деяния», Путин предложил наказывать по КоАП. Для этого в кодекс будет внесена ст. 20.3, предполагающая для граждан до 20 тыс. руб. штрафа, до ста часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц — до 500 тыс. руб. штрафа.

Поправки будут рассмотрены на ближайшем Совете Госдумы 8 октября, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Поправки в УК предложены для того, чтобы исключить случаи уголовной ответственности «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства», говорится в пояснительной записке к документу. Анализ правоприменительной практики показывает, что сейчас не во всех случаях привлечение к ответственности обоснованно и на это ранее указал Верховный суд, отмечается в записке.

Верховный суд 20 сентября внес поправки в собственное постановление от 2011 г. по делам об экстремизме в интернете, подчеркнув, что не всякий лайк и репост, даже если такая информация признана экстремистским материалом, следует квалифицировать как экстремизм. Сама экстремистская публикация или ее репост не может служить доказательством преступления, необходимо доказать цель возбудить ненависть или вражду. Наличие такой цели должно подтверждаться другими доказательствами, в том числе данными о личности обвиняемого — участии в экстремистских объединениях, привлечении ранее к ответственности за действия экстремистской направленности.

На протяжении последних лет в России стремительно росло число уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в социальных сетях, связанным с критикой действующей власти или просто существующего положения вещей. В июне эту тему поднял на прямой линии с президентом депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который затем вместе с депутатом Алексеем Журавлевым внес в Госдуму поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Путин по итогам прямой линии поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) и Генпрокуратуре провести анализ правоприменительной практики по экстремистским делам.

В начале августа Mail.ru Group, владеющая соцсетями «В контакте» и «Одноклассники», обратилась в Госдуму с призывом объявить амнистию по ст. 282 и 148, а в Верховный суд – с просьбой обобщить судебную практику по этим делам. Компания заявила о необходимости изменить законы в части наказания за лайки и репосты. 13 августа администрация «В контакте» тоже раскритиковала необоснованные преследования за публикации в интернете и обратила внимание на рост числа таких случаев. В связи с этим компания разрешила пользователям скрывать свой профиль, оставив доступ к нему только друзьям.

Минимальные уступки

Предложение перевести в КоАП ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса, по которой выносится больше всего приговоров за экстремизм, было в рекомендациях по изменению антиэкстремистского законодательства и практики его применения, разработанных Советом по правам человека (СПЧ) при президенте. Но на самом деле правозащитники предлагали значительно более широкий комплекс мер, вспоминает директор центра «Сова» Александр Верховский. Они предлагали исключить из диспозиции статьи слова про «унижение достоинства» и «социальную группу» — слишком широкие понятия, которые могут быть истолкованы расплывчато. А также декриминализировать статью, преследующую за оскорбление чувств верующих, и уточнить запрет на использование нацистской символики, предусмотрев наказание не просто за демонстрацию, а демонстрацию именно в целях пропаганды, в противном случае простая публикация исторических фотографий может обернуться уголовным делом. Но в администрации пошли по пути минимальных уступок, констатирует Верховский: «Полагаю, единственное, что их беспокоило — это большое количество уголовных дел за репосты с соцсетях. Именно на борьбу с ними направлены как президентские поправки, так и недавние разъяснения Верховного суда, — вспоминает он. — Хотя на самом деле ст. 282 УК — далеко не единственная используется в подобных случаях, еще есть оскорбление чувств верующих, призывы к сепаратизму».

В новой редакции ст. 282 УК реализована та же система административной преюдиции, что была использована в ст. 212.1 УК, карающей за участие в несанкционированных митингах, напоминает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Именно по этой статье судили активиста Ильдара Дадина. То есть невозможно будет привлечь к уголовной ответственности за публикацию в интернете сразу. Сначала человека нужно привлечь по административке. «Судимость» по административной ответственности сохраняется в течение одного года. Если человек повторно постит экстремизм в течение этого времени, возникают основания для привлечения к уголовной ответственности. В этой ситуации резко повышается роль административок, теперь нужно будет активно защищаться именно там, отмечает эксперт.

В дополнение к этой новой экстремистской статье КоАП останутся и три прежних, указывает Чиков. Пока там «основная» экстремистская статья — это 20.29 (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения). Однако ответственность по ней возникает только за публикацию материалов, включенных в соответствующий перечень.

В целом оперативникам ЦПЭ работать теперь будет сложнее, констатирует эксперт: сидеть у компьютера и штамповать уголовные дела по ст. 282 УК будет невозможно. Однако законопроект никак не затрагивает ст. 280 УК, у которой подследственность ФСБ. То есть просматривается конкурентная борьба между МВД и ФСБ за экстремистские уголовки. Полицейским работу планируется усложнить, а госбезопасности — нет.

Новый законопроект — хорошая новость для обвиняемых, подсудимых и осужденных по ст. 282, добавляет Чиков: уголовные дела после принятия и вступления в силу поправок должны быть прекращены, а приговоры отменены. Срок давности привлечения к административной ответственности — 1 год, то есть для большинства не будет и административки.

Поддержка президентом инициатив по декриминализации действий пользователей в социальных сетях — это важный сигнал для реализации необходимых изменений как в законодательстве, так и в правоприменительной практике, говорит гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. По его словам, декриминализация действий пользователей, совершенных в интернете, отвечает интересам российской интернет индустрии. «Мы поддерживаем данную инициативу и готовы сделать Mail.Ru Group площадкой для привлечения общественной экспертизы по данному вопросу», — отмечает он.