Кто отредактирует экстремизм

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Активизировавшееся обсуждение назревших изменений антиэкстремистской ст. 282 Уголовного кодекса, которая, в частности, позволяет наказывать лишением свободы за репосты и лайки, – само по себе хороший знак. Случаи абсурдного и одновременно циничного применения законодательства ломают судьбы сотням граждан ежегодно, позволяя правоохранительным органам зарабатывать легкие «палки» на чтении соцсетей, но не создавая реального эффекта успешной борьбы с проявлениями экстремизма. Частичная декриминализация статьи позволит соблюсти баланс интересов общества и правоохранителей – но для этого, похоже, снова требуется политическое решение на самом верху.

Обсуждение ведется на разных уровнях. На прошлой неделе правоприменительную практику и возможные варианты либерализации законодательства обсуждали в исполкоме ОНФ, который вместе с Генпрокуратурой по поручению президента готовит для него доклад. Поручение изучить практику по ст. 282 Владимир Путин дал вскоре после прямой линии, где вопрос о возможности декриминализации задал депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Разработанный им с коллегой Алексеем Журавлевым законопроект уже внесен в Госдуму. Депутаты предлагают убрать из ст. 282 УК упоминание интернета, взамен создать соответствующую статью в КоАПе (и вместо лишения свободы на срок до пяти лет наказывать нарушителей штрафами или административным арестом на 15 суток) – по мнению депутатов, такое наказание более соответствует степени общественной опасности репостов и лайков. Однако против такого смягчения высказался Верховный суд.