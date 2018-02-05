Главным регулятором рунета становится ФСБ

2017 год стал рекордным и по числу законодательных инициатив, направленных на «суверенизацию» рунета Евгений Разумный / Ведомости

Главным контролером рунета становится Федеральная служба безопасности (ФСБ) – к такому выводу пришли эксперты международной правозащитной группы «Агора» в ежегодном докладе, посвященном ограничениям свободы интернета в России (публикуется в понедельник). Мониторинг ситуации правозащитники ведут уже 10 лет и все это время росла не только аудитория рунета, но и давление на него, констатируют эксперты. В 2017 г. каждый день в среднем блокировалось 244 интернет-страницы, каждые шесть дней пользователи подвергались нападению или угрозам, а каждые восемь дней выносился приговор к реальному лишению свободы за размещенную в сети информацию. В общей сложности в течение 2017 г. зафиксировано 115 706 фактов ограничения свободы интернета, абсолютное большинство из них (более 110 000) связаны с блокированием и фильтрацией контента, а также с запретом информации по различным основаниям.

Увеличилось как общее число случаев привлечения к уголовной ответственности пользователей (с 298 в 2016 г. до 411 в 2017 г.), так и количество приговоров к реальному лишению свободы (с 32 до 43), отмечается в докладе. При этом количество уголовных дел о призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 Уголовного кодекса, УК) в 2016–2017 гг. стабилизировалось, зато виден значительный рост доли и числа подследственных ФСБ дел об оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК), а также части дел о призывах к экстремизму, следствие по которым также ведет ФСБ. С 2013 г. количество уголовных дел по ст. 205.2 увеличилось более чем в 20 раз, в то время как дел по ст. 280 и ст. 282 стало лишь вдвое больше. И если в 2014 г. доля приговоров за публичные высказывания по делам, которые вела ФСБ, составляла 18%, а в 2015 г. даже снизилась до 16%, то в 2016 г. таких дел стало уже 21%, а в первом полугодии 2017 г. и все 30%.

Перераспределение веса «экстремистских» статей в общей статистике уголовного преследования пользователей интернета демонстрирует активизацию ФСБ и снижение роли Следственного комитета и МВД (в том числе Центра по противодействию экстремизму), отмечает руководитель международной «Агоры» Павел Чиков. Причем ФСБ оказывает все большее влияние на отрасль и в других секторах, например в сфере технологий, добавляет эксперт.

2017 г. стал рекордным и по числу законодательных инициатив, направленных на «суверенизацию» рунета, а фактически – на усиление контроля над коммуникациями пользователей и распространением информации в сети. С января 2018 г. вступил в силу закон, обязывающий интернет-мессенджеры идентифицировать пользователей: дешифрование переписки и идентификация пользователей становятся ключевыми аспектами обеспечения нацбезопасности. При этом функция контроля над интернетом продолжает постепенно перетекать из рук Роскомнадзора, созданного в качестве регулятора отрасли, в руки прокуратуры и органов госбезопасности, считают авторы доклада. В самом Роскомнадзоре постоянно подчеркивают, что выполняют лишь технические функции, руководствуясь решениями иных ведомств.

От концепции черных списков, использованной в 2012 г. для технического оформления блокировок интернет-сайтов, власти постепенно переходят на новый уровень – криминализации сетевой активности. Первой массовой кампанией уголовно-правового характера, прямо направленной против пользователей интернета, стало преследование «групп смерти». Кроме того, в 2017 г. УК пополнился новыми составами преступлений (например, была криминализована пропаганда терроризма), что фактически стало реакцией на неэффективность блокировок как средства ограничения распространения информации, уверен Чиков. От политики запретов власти переходят к уголовному преследованию пользователей, делают вывод авторы доклада.

Пресс-служба ФСБ не ответила на запрос «Ведомостей». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев говорит, что практику ограничения распространения информации в сети трудно признать эффективной – напротив, именно свободное обсуждение дает обществу возможность выработать своего рода иммунитет к наиболее радикальным проявлениям. Если же постоянно пытаться оградить общество от какой-то информации, то происходит стерилизация общественного сознания и, чем это заканчивается, нетрудно представить, вспомнив Советский Союз, резюмирует эксперт.