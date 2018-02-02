Провайдерам пока не разрешат замедлять доступ к сайтам

Правительство не обсуждает отмену сетевой нейтральности Е. Разумный / Ведомости

Правительство пока не обсуждает отмену сетевого нейтралитета - запрета для провайдеров замедлять или ускорять доступ к определенным сайтам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата правительства Максима Акимова. Отмена сетевой нейтральности, в частности, не предусмотрена по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика», цитирует его агентство.

Акимов также отметил, что нет необходимости в создании Инфокоммуникационного кодекса как отдельного документа, закрепляющего отказ от сетевой нейтральности.

«Целесообразность его подготовки не обоснована, нет проработанных предложений от бизнес- и экспертного сообщества в рамках реализации программы «Цифровая экономика», - отметил Акимов.

О том, что такой кодекс готовится Медиакоммуникационным союзом (МКС), сообщал ранее РБК. По его данным, в документ может быть включена норма, разрешающая провайдерам расставлять приоритеты при передаче трафика.

В конце прошлого года за отмену сетевой нейтральности проголосовала Федеральная комиссия по коммуникациям США. Регуляторное правило было введено в 2015 г. при поддержке президента Барака Обамы, оно было призвано обеспечить открытость интернета и не позволяло провайдерам ускорять или замедлять трафик с интернет-ресурсов (вплоть до их блокировки).

В России чиновники в последний раз обсуждали сетевую нейтральность в 2015 г. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила отказаться от разработки поправок в закон «О связи», запрещающий операторам устанавливать приоритетный доступ к одним типам трафика в ущерб другим. После общественного обсуждения проекта ФАС и участники рынка пришли к выводу, что на практике принцип сетевой нейтральности не нарушается, механизмы контроля существуют, а следовательно, вводить дополнительное регулирование деятельности операторов и провайдеров контента нецелесообразно, говорила «Ведомостям» Елена Заева, занимавшая тогда пост замначальника управления контроля транспорта и связи ФАС.