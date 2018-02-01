Кому нужен интернет для своих
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Россияне поддерживают развитие глобального интернета и одновременно – создание вариантов «внутреннего» интернета или географически ограниченной сети. Такое парадоксальное сочетание – результат, с одной стороны, широкого и массового использования интернета в повседневной жизни, с другой – усиления страхов контроля недругов России над всемирной сетью и стремления застраховаться от влияния извне.
Такие выводы следуют из опубликованных на этой неделе ВЦИОМом результатов опроса россиян о том, какое направление развития интернета им кажется предпочтительнее. Половина опрошенных – 52% – полагают, что бÓльшую пользу российскому обществу принесет развитие интернета как глобальной всемирной сети. 23% предпочли бы глобальному локальный, чисто российский интернет, 13% – региональную сеть, которая объединила бы Россию и несколько других стран. На фоне 13% приверженцев абстрактной региональной сети удивительными кажутся ответы на вопрос об отношении к идее российского Совета безопасности создать отдельный интернет для жителей стран БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР). За создание такого БРИКСнета высказалось 58% опрошенных ВЦИОМом (в том числе 48% жителей столиц) – видимо, это эффект поддержки инициативы начальства. Против – 29%.
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