Кому нужен интернет для своих

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россияне поддерживают развитие глобального интернета и одновременно – создание вариантов «внутреннего» интернета или географически ограниченной сети. Такое парадоксальное сочетание – результат, с одной стороны, широкого и массового использования интернета в повседневной жизни, с другой – усиления страхов контроля недругов России над всемирной сетью и стремления застраховаться от влияния извне.

Такие выводы следуют из опубликованных на этой неделе ВЦИОМом результатов опроса россиян о том, какое направление развития интернета им кажется предпочтительнее. Половина опрошенных – 52% – полагают, что бÓльшую пользу российскому обществу принесет развитие интернета как глобальной всемирной сети. 23% предпочли бы глобальному локальный, чисто российский интернет, 13% – региональную сеть, которая объединила бы Россию и несколько других стран. На фоне 13% приверженцев абстрактной региональной сети удивительными кажутся ответы на вопрос об отношении к идее российского Совета безопасности создать отдельный интернет для жителей стран БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР). За создание такого БРИКСнета высказалось 58% опрошенных ВЦИОМом (в том числе 48% жителей столиц) – видимо, это эффект поддержки инициативы начальства. Против – 29%.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}