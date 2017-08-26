Демократия

Митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

Активисты выступают против «пакета Яровой», цензуры в интернете и запрета анонимайзеров и VPN
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