Митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова
Активисты выступают против «пакета Яровой», цензуры в интернете и запрета анонимайзеров и VPN
26 августа на проспекте Сахарова прошел митинг «За свободный интернет»
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Акция была согласована с мэрией, организаторы заявляли 10 000 участников
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Досмотр вещей у рамок. За порядком следили сотрудники полиции и Росгвардии
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В акции принимают участие около 1000 человек, сообщили в столичном управлении МВД
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Организаторами митинга стали «Парнас», «Гражданская платформа», Пиратская партия, Либертарианская партия, партия «Демократический выбор», «Протестная Москва», «Роскомсвобода» и «Левый блок»
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Участники митинга
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По данным «ОВД-инфо», на митинге задержали более 10 человек. Задержаны участники колонны в поддержку журналиста Али Феруза, который сейчас содержится в изоляторе для иностранных граждан из-за решения суда о депортации его в Узбекистан
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Задержаны также несколько левых активистов
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Перед началом митинга с плаката, который висел на заднике сцены, вырезали слово «гады». Первоначально текст плаката был таким: «Интернет не заберете, гады»
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Участники митинга
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Участник митинга
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Участники митинга
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Участник митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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