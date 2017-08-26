Митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

Евгений Разумный / Ведомости

По данным «ОВД-инфо», на митинге задержали более 10 человек. Задержаны участники колонны в поддержку журналиста Али Феруза, который сейчас содержится в изоляторе для иностранных граждан из-за решения суда о депортации его в Узбекистан

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