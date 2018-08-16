Mail.ru Group попросила депутатов освободить осужденных за лайки и репосты

Статья опубликована в № 4632 от 16.08.2018 под заголовком: На свободу с лайком

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Репосты и лайки не должны становиться поводом для уголовного дела, уверены в Mail.ru Group Максим Стулов / Ведомости

Корпорация Mail.ru Group (владеет социальными сетями «В контакте» и «Одноклассники») в среду сообщила, что обратилась в ряд федеральных инстанций, чтобы прекратить уголовное преследование пользователей соцсетей.

Госдуму корпорация попросила объявить амнистию по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ или интернета) и ст. 148 (нарушение права на свободу совести) Уголовного кодекса. «Амнистия должна применяться к осужденным за распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», – говорится в сообщении компании. В Верховный суд отправлена просьба обобщить судебную практику по этим делам: «Мы просим указать на необходимость детального установления мотива совершенного деяния, поскольку <...> мотивом раскрывается истинное содержание социально опасного деяния. При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм». По мнению компании, суд также должен дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел.

Госдуму корпорация попросила объявить амнистию по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ или интернета) и ст. 148 (нарушение права на свободу совести) Уголовного кодекса. «Амнистия должна применяться к осужденным за распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лаики, репосты, публикацию изображении) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных по- следствии», – говорится в сообщении компании. В Верховныйсуд отправлена просьба обобщить судебную практику по этим делам: «Мы просим указать на необходимость детального установления мотива совершенного деяния, поскольку <...> мотивом раскрывается истинное содержание социально опасного деяния. При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм». По мнению компании, суд также должен дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел.