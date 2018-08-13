«В контакте» защитит пользователей от уголовных дел за посты

«В контакте» оказалась под давлением общественности из-за огромного количества уголовных дел из-за публикаций картинок, репостов Евгений Егоров / Ведомости

В течение месяца крупнейшая российская социальная сеть «В контакте» изменит правила приватности и введет возможность сделать профиль полностью приватным, оставив доступ только своим друзьям. Об этом сообщил на своей странице «В контакте» управляющий директор компании Андрей Рогозов. Он назвал это изменение самой важной реформой приватности за последние несколько лет.

Поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях, приняты в 2014 г. Правозащитники констатируют, что за последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло.

Такие меры должны защитить пользователей социальной сети от большого числа уголовных дел, рассчитывает Рогозов. «Статистика показывает, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается. Пользователи "В контакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит, - написал Рогозов. - Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям». «В контакте» обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но социальная сеть против необоснованных преследований за публикации в интернете, указывает Рогозов.

Под давлением оказывается и социальная сеть «В контакте» из-за огромного количества уголовных дел, связанных с публикаций картинок, репостов, говорил «Ведомостям» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Из-за «пакета Яровой» «В контакте» с 1 января 2018 г. обязана предоставлять широкий спектр сведений о пользователях по запросам правоохранительных органов, так как добровольно вошла в перечень организаторов распространения информации, говорит Чиков. При этом остается открытым вопрос о законности предоставления сведений, относящихся к переписке и частной жизни пользователей, поскольку на это требуется решение суда: например, переписка в мессенджерах, в закрытых группах, архив фотографий и т. д. Прежде у социальной сети была обязанность предоставлять такую информацию по запросам следователей или по решению суда, говорит Чиков. Оперативникам социальная сеть вполне могла отказать, пояснил правозащитник.

В июне писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложили декриминализировать репосты и внесли в Госдуму законопроекты, отменяющие уголовную ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающих человеческое достоинство. Они предлагают перенести составы из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Корпорация Mail.ru Group на прошлой неделе предложила освободить несправедливо осужденных за лайки в сети. «Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев в будущем», – сообщила компания в своем корпоративном блоге.