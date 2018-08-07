Mail.ru Group выступила против наказания за лайки и репосты

Mail.ru Group не раз критиковала громкие законодательные инициативы, касающиеся интернета Евгений Егоров / Ведомости

Корпорация Mail.ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», резко осудила практику «возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях». «Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой, – говорится в заявлении на сайте компании. – Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем».

За последнее время число обвинительных приговоров по постам в соцсетях и репостам достигло критической массы, поясняет сотрудник Mail.ru Group, большинство из них не только несправедливы, но и абсурдны. Какие конкретно поправки компания намерена предложить, он не раскрывает. «Мы считаем, что текущие законы нуждаются в корректировке, и будем вносить соответствующие предложения», – сообщила «Ведомостям» пресс-служба «В контакте».

Mail.ru Group не раз критиковала громкие законодательные инициативы, касающиеся интернета: например, в 2013 г. компания выступила против антипиратского закона, в 2015 г. вместе с «Яндексом» критиковала закон о праве на забвение, а в 2016 г. – законопроект о регулировании мессенджеров и поисковых систем. Но вопрос о наказании за лайки и репосты более политизирован: жертвами введенной в 2014 г. новой редакции ст. 282 Уголовного кодекса (УК), позволяющей наказывать за возбуждение ненависти либо вражды с использованием интернета, зачастую становятся представители оппозиции и гражданские активисты.

На июньской прямой линии президента эту проблему затронул депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов: «Если буквально воспринимать ст. 282, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять».

Владимир Путин согласился, что нельзя доводить такие дела до абсурда, а позже поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) вместе с Генпрокуратурой проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

Повестка на осень

25 июня Шаргунов вместе с лидером партии «Родина» Алексеем Журавлевым внес в Думу поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Депутаты предложили перенести состав ч. 1 ст. 282 УК в Кодекс об административных правонарушениях (наказание – штраф до 20 000 руб. или арест до 15 суток), а в УК оставить только ч. 2, предполагающую наказание до шести лет лишения свободы за те же деяния, совершенные с применением насилия, с использованием служебного положения или организованной группой. Правительство, Верховный суд и правовое управление Госдумы дали на поправки отрицательные отзывы, указав на их недостаточную обоснованность. Представитель председателя комитета по законодательству Павла Крашенинникова сообщил, что комитет приступит к работе над поправками по возвращении депутатов из отпуска.

Подготовку доклада для президента начал и ОНФ, собравший в июле экспертное совещание. До 15 сентября представители адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Роскомнадзора, Верховного суда должны направить свои предложения в контрольное управление президента. Проблема действительно есть, согласен председатель комитета Думы по информполитике Леонид Левин: «У нас законодательство репрессивное и нет административного наказания, хотя было разъяснение Верховного суда, что разные случаи не должны трактоваться одинаково».

Предложений немало, но отменять статью полностью никто не горит желанием: распространение запрещенной информации должно наказываться, говорит человек в администрации президента. Но нужно придумать механизм смягчения и, главное, способ избегать случайных приговоров, добавляет он.

Запрос на либерализацию

В последнее время «В контакте» оказалась под давлением общественности из-за огромного количества уголовных дел за публикацию картинок и репостов, говорит руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он считает заявление Mail.ru Group попыткой защитить репутацию компании. Согласно пакету Яровой «В контакте» с 1 января 2018 г. обязана предоставлять сведения о пользователях по запросу правоохранительных органов, но остается открытым вопрос о законности предоставления сведений, относящихся к частной жизни, поскольку на это требуется решение суда, отмечает эксперт.

Сейчас в моде политическая децентрализация и умеренная оппозиционность, считает политолог Аббас Галлямов: «Даже самые осторожные игроки чувствуют веление эпохи и пытаются расширить пространство свободы. Mail.ru Group пытается быть в тренде». По мере снижения рейтингов власти гайки будут разбалтываться, а число тех, кто выступает за либерализацию, – расти, прогнозирует эксперт.

У части политической элиты есть понимание, что по многим вещам произошел перекос, согласен политолог Александр Кынев: у ряда людей есть надежда, что ситуацией можно воспользоваться, чтобы вбросить идею умеренной либерализации. Это могло бы быть демонстрацией того, что власть готова общаться, полагает эксперт: «Многое будет зависеть от того, как пройдет осень, какими будут итоги региональных выборов. Сейчас это выглядит темой, предложенной для повестки и обсуждения, но никаких гарантий нет. Внутри власти есть люди, заинтересованные, чтобы эта тема обсуждалась, но это не означает, что решение принято».