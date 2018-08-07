Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Mail.ru Group заступилась за лайки и репосты

Mail.ru Group выступила против наказания за лайки и репосты

Корпорация предлагает изменить закон и правоприменительную практику
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Корпорация Mail.ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», резко осудила практику «возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях». «Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой, – говорится в заявлении на сайте компании. – Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем».

За последнее время число обвинительных приговоров по постам в соцсетях и репостам достигло критической массы, поясняет сотрудник Mail.ru Group, большинство из них не только несправедливы, но и абсурдны. Какие конкретно поправки компания намерена предложить, он не раскрывает. «Мы считаем, что текущие законы нуждаются в корректировке, и будем вносить соответствующие предложения», – сообщила «Ведомостям» пресс-служба «В контакте».

Mail.ru Group не раз критиковала громкие законодательные инициативы, касающиеся интернета: например, в 2013 г. компания выступила против антипиратского закона, в 2015 г. вместе с «Яндексом» критиковала закон о праве на забвение, а в 2016 г. – законопроект о регулировании мессенджеров и поисковых систем. Но вопрос о наказании за лайки и репосты более политизирован: жертвами введенной в 2014 г. новой редакции ст. 282 Уголовного кодекса (УК), позволяющей наказывать за возбуждение ненависти либо вражды с использованием интернета, зачастую становятся представители оппозиции и гражданские активисты.

На июньской прямой линии президента эту проблему затронул депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов: «Если буквально воспринимать ст. 282, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять».

Владимир Путин согласился, что нельзя доводить такие дела до абсурда, а позже поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) вместе с Генпрокуратурой проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

Повестка на осень

25 июня Шаргунов вместе с лидером партии «Родина» Алексеем Журавлевым внес в Думу поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Депутаты предложили перенести состав ч. 1 ст. 282 УК в Кодекс об административных правонарушениях (наказание – штраф до 20 000 руб. или арест до 15 суток), а в УК оставить только ч. 2, предполагающую наказание до шести лет лишения свободы за те же деяния, совершенные с применением насилия, с использованием служебного положения или организованной группой. Правительство, Верховный суд и правовое управление Госдумы дали на поправки отрицательные отзывы, указав на их недостаточную обоснованность. Представитель председателя комитета по законодательству Павла Крашенинникова сообщил, что комитет приступит к работе над поправками по возвращении депутатов из отпуска.

Подготовку доклада для президента начал и ОНФ, собравший в июле экспертное совещание. До 15 сентября представители адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Роскомнадзора, Верховного суда должны направить свои предложения в контрольное управление президента. Проблема действительно есть, согласен председатель комитета Думы по информполитике Леонид Левин: «У нас законодательство репрессивное и нет административного наказания, хотя было разъяснение Верховного суда, что разные случаи не должны трактоваться одинаково».

Предложений немало, но отменять статью полностью никто не горит желанием: распространение запрещенной информации должно наказываться, говорит человек в администрации президента. Но нужно придумать механизм смягчения и, главное, способ избегать случайных приговоров, добавляет он.

Запрос на либерализацию

В последнее время «В контакте» оказалась под давлением общественности из-за огромного количества уголовных дел за публикацию картинок и репостов, говорит руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он считает заявление Mail.ru Group попыткой защитить репутацию компании. Согласно пакету Яровой «В контакте» с 1 января 2018 г. обязана предоставлять сведения о пользователях по запросу правоохранительных органов, но остается открытым вопрос о законности предоставления сведений, относящихся к частной жизни, поскольку на это требуется решение суда, отмечает эксперт.

Сейчас в моде политическая децентрализация и умеренная оппозиционность, считает политолог Аббас Галлямов: «Даже самые осторожные игроки чувствуют веление эпохи и пытаются расширить пространство свободы. Mail.ru Group пытается быть в тренде». По мере снижения рейтингов власти гайки будут разбалтываться, а число тех, кто выступает за либерализацию, – расти, прогнозирует эксперт.

У части политической элиты есть понимание, что по многим вещам произошел перекос, согласен политолог Александр Кынев: у ряда людей есть надежда, что ситуацией можно воспользоваться, чтобы вбросить идею умеренной либерализации. Это могло бы быть демонстрацией того, что власть готова общаться, полагает эксперт: «Многое будет зависеть от того, как пройдет осень, какими будут итоги региональных выборов. Сейчас это выглядит темой, предложенной для повестки и обсуждения, но никаких гарантий нет. Внутри власти есть люди, заинтересованные, чтобы эта тема обсуждалась, но это не означает, что решение принято».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике