Mail.ru Group предложила освободить несправедливо осужденных за посты в сети

Mail. ru Group принадлежат крупнейшие социальные сети «В контакте» и «Одноклассники» Евгений Разумный / Ведомости

Корпорация Mail.ru Group предложила освободить несправедливо осужденных за лайки в сети. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях, приняты в 2014 г. Правозащитники констатируют, что за последний год число наказаний за посты в сети выросло в два раза.

«Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев в будущем», – сказано в сообщении компании.

Во многих регионах России становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях, говорится в сообщении Mail.ru Group. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой, сообщает корпорация.

В России десятки миллионов людей регулярно пользуются социальными сетями, отмечается в сообщении. Mail.ru Group принадлежат крупнейшие из них – «В контакте» и «Одноклассники». «Мы ежедневно делимся с друзьями мыслями, обсуждаем новости, ставим лайки, выкладываем фото и видео. Возможность обмениваться информацией – самая большая ценность социальных сетей», – заявила корпорация.